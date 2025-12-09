Răpire falsă pentru 47.000 de euro: cum au pus la cale planul două persoane din Vaslui

O femeie și un bărbat din județul Vaslui au fost arestați preventiv după ce au pus la cale o înscenare a răpirii femeii, realizând un videoclip în care aceasta apărea aparent inconștientă, cu mâinile și picioarele legate, pentru a obține 47.000 de euro de la partenerul ei.

Potrivit Poliției Județene Vaslui, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bârlad efectuează cercetări față de un bărbat de 31 de ani, din comuna Vutcani, și o femeie de 33 de ani, din comuna Iana, suspectați de șantaj.

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, la data de 7 decembrie 2025, persoanele cercetate ar fi înscenat lipsirea de libertate a femeii de 33 de ani, prin transmiterea de materiale video în care aceasta ar fi apărut într-o oarecare stare de inconștiență, legată de mâini și de picioare, cu scopul de a dobândi în mod injust 47.000 de euro de la concubinul acesteia, un bărbat de 34 de ani din comuna Băcani”, se arată într-un comunicat al Poliției, citat de News.ro.

Măsuri legale

Pe baza probatoriului strâns, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii din Bârlad și ulterior au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru a stabili și documenta întreaga activitate infracțională a celor două persoane.