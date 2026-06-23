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Cum a ajuns o aeronavă militară în care SUA a băgat miliarde de dolari să aibă restricții pe timp de ploaie

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Programul noului avion de antrenament T-7 Red Hawk al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite se confruntă cu probleme tehnice și de siguranță care ridică semne de întrebare privind introducerea sa în serviciu. 

T-7 Red Hawk nu poate zbura pe timp de ploaie. FOTO Forțelor Aeriene ale Statelor Unite
T-7 Red Hawk nu poate zbura pe timp de ploaie. FOTO Forțelor Aeriene ale Statelor Unite

Conform documente, citate de Clash Report, primele 82 de aeronave programate să fie produse până în anul 2031 sunt considerate a avea un nivel ridicat de risc operațional. Principala problemă semnalată este lipsa unor date esențiale privind siguranța componentelor furnizate de Boeing, ceea ce îngreunează verificarea completă a standardelor de navigabilitate și a procedurilor de întreținere.

O prezentare internă a Forțelor Aeriene americane, realizată în august 2025, arată că producătorul Boeing nu a furnizat toate informațiile necesare despre anumite componente utilizate la construcția aeronavelor. În aceste condiții, oficialii militari susțin că nu pot evalua în totalitate cerințele de siguranță și costurile de operare pe termen lung.

Potrivit sistemului de evaluare a riscurilor folosit de Forțele Aeriene, T-7 Red Hawk se află în prezent la al doilea cel mai ridicat nivel de risc din punct de vedere al siguranței zborului.

Avionul nu poate zbura pe ploaie

Printre problemele tehnice identificate se numără și incapacitatea aeronavei de a opera în condiții de ploaie. Documentele citate arată că anumite panouri exterioare nu se etanșează corespunzător, permițând infiltrarea apei în compartimentele interne ale avionului.

Pentru a continua testele și programul de instruire, unele aeronave ar fi fost temporar sigilate cu bandă adezivă, iar în alte situații zborurile au fost anulate atunci când condițiile meteorologice includeau precipitații.

Dificultăți sunt raportate și în cazul sistemului de simulare folosit pentru pregătirea piloților. Testele efectuate au arătat că simulatoarele funcționează la mai puțin de 30% din capacitatea prevăzută pentru indicatorii-cheie de performanță. Cu toate acestea, autoritățile au aprobat utilizarea lor pentru a evita întârzieri suplimentare în procesul de instruire.

Contract de 9,2 miliarde de dolari și pierderi de peste 3 miliarde

Boeing a câștigat în 2018 contractul pentru dezvoltarea și producția T-7 Red Hawk, în valoare de 9,2 miliarde de dolari. Programul trebuia să înlocuiască vechile aeronave de antrenament T-38 Talon, aflate în serviciu de peste șase decenii.

Însă proiectul a acumulat întârzieri de peste doi ani și a generat până acum pierderi estimate la aproximativ 3,2 miliarde de dolari pentru companie.

În prezent, reprezentanții Boeing și oficialii Forțelor Aeriene americane negociază posibile modificări ale contractului pentru remedierea problemelor tehnice. Potrivit estimărilor citate, eventualele schimbări de proiectare și modernizare ar putea costa armata americană încă aproximativ 1,5 miliarde de dolari.

T-7 Red Hawk este considerat unul dintre cele mai importante programe destinate pregătirii viitorilor piloți militari americani. Cu toate acestea, problemele tehnice, restricțiile de operare și întârzierile acumulate continuă să pună presiune asupra implementării sale și asupra calendarului de înlocuire a flotei actuale de avioane de antrenament.

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