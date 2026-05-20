O aeronavă britanică de spionaj, interceptată în mod „periculos” de două avioane rusești deasupra Mării Negre

Guvernul britanic a denunțat miercuri o interceptare considerată „periculoasă” a unui avion de recunoaștere al Royal Air Force de către avioane de vânătoare rusești, într-un incident petrecut luna trecută în spațiul aerian internațional deasupra Mării Negre. Informația a fost transmisă de Ministerul britanic al Apărării.

Avionul interceptat este un Rivet Joint care efectua un zbor de rutină în spaţiul aerian internaţional, în cadrul operaţiunilor NATO de securizare a flancului estic al Alianţei, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Ministrul apărării, John Healey, a condamnat ferm acțiunea piloților ruși, descriind-o drept un comportament „periculos şi inacceptabil” care creează un „risc serios de accident şi escaladare”.

Potrivit autorităților britanice, un avion rusesc Suhoi Su‑35 s-a apropiat de aeronava RAF de tip Rivet Joint, neînarmată, „suficient de mult pentru a declanşa sistemele de urgenţă” ale acesteia, ceea ce a dus inclusiv la „dezactivarea pilotului automat”.

În același timp, un alt avion rusesc, un Suhoi Su‑27, ar fi efectuat „şase treceri prin faţa aeronavei britanice, apropiindu-se până la aproximativ şase metri de botul acesteia”.

Echipajul avionului britanic „şi-a păstrat calmul” şi a încheiat misiunea cu succes, a precizat Ministerul britanic al Apărării.

Amintim că, pe 13 mai, un avion rusesc de tip Suhoi Su-35 a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Peninsulei Juminda din Golful Finlandei. Forțele de Apărare estone au precizat că avionul a zburat în spațiul NATO timp de mai puțin de un minut.