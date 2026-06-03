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NASA testează luna aceasta avionul supersonic „tăcut”, cu promisiunea unei noi ere în aviația comercială

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Statele Unite se află în pragul unei revoluții tehnologice și legislative care ar putea redeschide cerul pentru zborurile comerciale supersonice, la mai bine de jumătate de secol de când acestea au fost interzise deasupra continentului american. Luna aceasta, aeronava experimentală X-59, dezvoltată de NASA, este pregătită să treacă pentru prima dată dincolo de bariera sunetului, un moment de cotitură pentru un program care își propune să elimine definitiv cel mai mare impediment al aviației ultra-rapide: boomul sonic.

Avionul supersonic al NASA, X-59/FOTO:X
Avionul supersonic al NASA, X-59/FOTO:X

„Ne îndreptăm spre punctul de testare a condițiilor de misiune pentru care a fost proiectat X-59”, a anunțat agenția spațială americană. Obiectivul este ambițios, dar calculat: demonstrarea unei tehnologii capabile să reducă zgomotul asurzitor al depășirii vitezei sunetului la o simplă „bătaie înfundată”, perceptibilă la sol fără a provoca daune sau disconfort.

O geometrie radicală împotriva legilor fizicii

X-59 nu este doar un nou avion de mare viteză, ci un laborator zburător cu o geometrie alungită, aproape nerealistă. Această siluetă aerodinamică extremă a fost proiectată special pentru a împiedica undele de șoc să se contopească într-un boom sonic tradițional, cel care în 1973 a determinat autoritățile americane (FAA) să interzică zborurile supersonice civile deasupra uscatului din cauza impactului distructiv și perturbator asupra populației și clădirilor.

După un prim zbor de test efectuat în octombrie 2025 și alte 14 misiuni de calibrare derulate de la începutul primăverii acestui an, aparatul este pregătit pentru testul suprem. Conform planificării NASA, X-59 va atinge viteza de Mach 1,4 (aproximativ 1.489 km/h) la o altitudine de 16,7 kilometri.

„Ceea ce urmează este prima dată când această aeronavă unică va zbura supersonic”, explică Cathy Bahm, managerul proiectului Low Boom Flight Demonstrator din cadrul NASA. „Finalizarea primului zbor în condiții de misiune este deosebit de semnificativă – este momentul în care începem să validăm aeronava în mediul pentru care a fost creată.”

Tehnologia XVS: pilotajul într-un cockpit fără parbriz

Performanța aeronautică a impus și soluții inginerești de avangardă. Din cauza botului extrem de lung și ascuțit, designerii au fost nevoiți să renunțe complet la parbrizul frontal clasic, deoarece pilotul nu ar fi avut vizibilitate asupra traiectoriei.

În locul geamului tradițional, NASA a implementat sistemul eXternal Vision System (XVS): o suită de camere de înaltă rezoluție captează imagini în timp real din fața aparatului. Datele sunt procesate și proiectate pe un ecran cu realitate augmentată amplasat direct în fața pilotului. Rezultatul oferă o perspectivă panoramică digitală perfectă, din care botul masiv al avionului este complet eliminat vizual pentru a nu bloca orizontul.

În ultimele săptămâni, programul a bifat repere majore. X-59 a atins deja o viteză de Mach 0,95 (1.009 km/h), a efectuat cu succes primele sale două zboruri în aceeași zi și a testat escamotarea trenului de aterizare în zbor, oferind inginerilor certitudinea că sistemele complexe sunt complet stabile și pregătite pentru faza critică a programului.

De la faza experimentală la realitatea comercială

Zborul programat pentru această lună încheie oficial „Faza 1” a programului, dedicată siguranței aeronautice și performanțelor la viteze mici. Ulterior, în a doua parte a anului, NASA va lansa „Faza 2”, etapa crucială în care aeronava va survola comunități din Statele Unite pentru a măsura, cu ajutorul senzorilor de la sol și al feedback-ului de la populație, eficiența tehnologiei „Quiet Supersonic”.

Datele colectate vor fi predate autorităților de reglementare globale pentru a rescrie regulile aviației civile internaționale, deschizând calea pentru o nouă generație de avioane de linie.

Spre deosebire de epoca faimosului Concorde – un triumf tehnologic, dar un eșec comercial din cauza restricțiilor de zbor și a costurilor masive –, noul val supersonic mizează pe sustenabilitate economică și acceptare socială. Pe lângă NASA, companii private precum Boom Supersonic (Colorado) dezvoltă deja proiecte similare. Anul trecut, Boom a reușit primul său zbor supersonic de succes cu un demonstrator civil deasupra teritoriului american, semnalând că piața este pregătită pentru o schimbare.

Beneficiile potențiale depășesc cu mult turismul de lux sau călătoriile de afaceri transoceanice. Reducerea la jumătate a timpului de zbor la nivel global ar putea revoluționa transportul medical de urgență, misiunile de salvare în caz de dezastre naturale și logistica globală.

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