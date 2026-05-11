Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Trump merge în China în perioada 13-15 mai. Vizita a fost confirmată de Beijing

China a confirmat luni că președintele american Donald Trump va efectua o vizită de stat la Beijing în această săptămână, unde urmează să aibă discuții cu liderul chinez Xi Jinping despre Iran și tensiunile comerciale dintre cele două țări.

Trump urmează să se întâlnească cu Xi Jinping FOTO Arhivă

Potrivit unui comunicat al Ministerului chinez de Externe, vizita lui Donald Trump va avea loc în perioada 13-15 mai, la invitația lui Xi Jinping, transmite Agerpres.

Casa Albă a anunțat că liderul american va ajunge la Beijing miercuri seara. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt adjunctă a executivului american, a precizat că joi dimineață va avea loc ceremonia oficială de primire și întâlnirea bilaterală dintre cei doi șefi de stat.

Programul vizitei include și o deplasare la Temple of Heaven joi după-amiază, urmată de un banchet de stat organizat seara.

Vineri, Donald Trump și Xi Jinping vor lua ceaiul împreună și vor participa la un prânz de lucru, înainte ca președintele american să plece spre Washington.

Presiuni privind războiul din Iran

Un oficial american a declarat, sub anonimat, că Donald Trump intenţionează să „exercite presiuni” asupra omologului său chinez, Xi Jinping, în timpul vizitei sale în China în zilele următoare, în contextul în care Statele Unite doresc să obţină un acord care să pună capăt războiului din Iran.

Conform sursei, preşedintele american a ridicat „în repetate rânduri” problema veniturilor furnizate de China Iranului şi Rusiei prin achiziţionarea de hidrocarburi, precum şi a vânzărilor de bunuri cu dublă utilizare, civilă şi militară.

Problema sancţiunilor recente adoptate de Statele Unite împotriva Chinei, legate de războiul din Iran, urmează, de asemenea, să fie abordată, a adăugat oficialul, citat de Agerpres.

Comerţul, tarifele vamale şi inteligenţa artificială vor fi, de asemenea, pe agenda discuţiilor din timpul acestei vizite care va dura de miercuri până vineri, a anunţat Casa Albă.

Această vizită va fi ocazia pentru liderul de la Casa Albă de a „reechilibra relaţia cu China şi de a acorda prioritate reciprocităţii şi echităţii pentru a restaura independenţa economică americană”, a adăugat Anna Kelly.

