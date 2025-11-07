search
Criză pe aeroporturile din SUA: peste 800 de zboruri au fost anulate din cauza blocajului bugetar

0
0
Publicat:

Peste 800 de zboruri au fost anulate vineri în Statele Unite, în prima zi a unei reduceri fără precedent a traficului aerian, provocată de paralizia bugetară care a lăsat turnurile de control fără personal suficient.

Peste 800 de zboruri au fost anulate în SUA. FOTO: arhivă
Peste 800 de zboruri au fost anulate în SUA. FOTO: arhivă

Peste 800 de zboruri au fost anulate vineri, 7 noiembrie, în Statele Unite, marcând începutul unei reduceri „fără precedent” a traficului aerian, cauzată de lipsa controlorilor de trafic generată de blocajul bugetar federal. Executivul american a avertizat că operațiunile ar putea fi reduse cu între 4% și 10% în zilele următoare.

Conform platformei de monitorizare Flightaware, până în prezent au fost raportate aproximativ 824 de anulări, cifră care ar putea crește odată cu absențele tot mai numeroase din turnurile de control de la aeroporturi care se confruntau deja cu un deficit de personal, iar actuala criză i-a obligat pe angajați să continue munca fără salariu, în lipsa fondurilor federale.

„Trebuie să luăm măsuri fără precedent, pentru că ne aflăm într-o situație fără precedent”, a declarat Sean Duffy, secretarul Transporturilor, care a mers personal la Aeroportul „Ronald Reagan” pentru a vedea care este situaţia.

Dintre cele 40 de aeroporturi afectate, cel mai mare număr de anulări s-a înregistrat la O’Hare (Chicago, Illinois) - aproximativ 40 de zboruri, urmat de Hartsfield-Jackson (Atlanta, Georgia), cu 38, iar cele mai afectate companii aeriene sunt printre cele mai mari din SUA: American Airlines (221 de zboruri anulate), United (184) și Delta (173).

Deocamdată, întreruperile sunt moderate: dacă ritmul actual se menține, ziua de vineri ar deveni doar a 72-a cea mai gravă din punct de vedere al anulărilor din ultimul an, potrivit The New York Times, care citează Cirium. Blocajul guvernamental a dus deja la pierderea a circa 2.000 de controlori de trafic, care au demisionat și și-au găsit locuri de muncă temporare din cauza faptului că nu au mai fost plătiţi.

Autoritățile avertizează că milioane de pasageri ar putea fi afectați dacă situația se prelungește până la Ziua Recunoștinței, una dintre cele mai aglomerate perioade de călătorii din an în SUA.

„Am văzut controlori lucrând șase zile pe săptămână, câte zece ore pe zi”, a spus Sean Duffy, adăugând că presiunea constantă a făcut ca situația, deși încă sub control, să devină „îngrijorătoare”. Reducerea operațiunilor este, potrivit lui, o măsură preventivă menită să evite accidentele sau colapsul total al sistemului.

Pe plan politic, democrații critică decizia executivului, considerând-o o strategie a administrației Trump menită să forțeze opoziția să cedeze în disputa privind finanțarea temporară a guvernului, şi  condiționează sprijinul lor de prelungirea subvențiilor pentru programul de sănătate Obamacare, care expiră la sfârșitul anului.

În Senat, republicanii (53 de membri) au nevoie de sprijinul opoziției democrate (45 de membri) pentru a atinge pragul de 60 de voturi necesar adoptării propunerii de finanțare.

