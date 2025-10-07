search
Marți, 7 Octombrie 2025
Criza continuă în SUA: Senatul eșuează pentru a cincea oară să pună capăt blocajului guvernamental

Publicat:

Criza bugetară din Statele Unite se adâncește. Senatul american nu a reușit nici a cincea oară să adopte un acord privind finanțarea guvernului, lăsând mii de angajați federali fără salarii sau locuri de muncă.

Criza bugetară din Statele Unite se adâncește FOTO: Arhivă
Criza bugetară din Statele Unite se adâncește FOTO: Arhivă

Blocaj total în Congres Luni, Senatul SUA a respins pentru a cincea oară propunerile de cheltuieli destinate redeschiderii guvernului federal, potrivit BBC. Atât proiectul de lege susținut de democrați, cât și cel al republicanilor au eșuat, neatingând pragul necesar de 60 de voturi. 

Inițiativa democraților, care propunea prelungirea finanțării, a fost respinsă cu 45 de voturi pentru și 50 împotrivă. Nici proiectul republican nu a trecut – acesta a obținut 52 de voturi pentru și 42 împotrivă. 

Trump amenință cu concedieri în masă 

Președintele Donald Trump a avertizat că un nou eșec în Congres ar putea duce la concedieri masive. „Mii de angajați federali au fost deja concediați sau obligați să lucreze fără plată, după ce finanțarea agențiilor lor s-a încheiat acum cinci zile”, a declarat el.

Trump a sugerat că este dispus să negocieze cu democrații pentru a pune capăt impasului, însă a cerut ca redeschiderea guvernului să fie prioritară. „Sunt bucuros să colaborez cu democraţii în ceea ce priveşte politicile lor eşuate în domeniul sănătăţii sau orice altceva, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să redeschidă guvernul nostru chiar în seara asta!”, a scris el pe platforma Truth Social.

Disputa privind sănătatea publică 

Democrații au refuzat să susțină propunerea republicană, argumentând că aceasta ar limita accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri mici. Ei cer ca orice lege privind finanțarea să garanteze menținerea subvențiilor pentru asigurările de sănătate și să anuleze reducerile impuse programului Medicaid în timpul administrației Trump.

Într-o declarație făcută luni la Casa Albă, Trump a afirmat că este dispus să discute cu liderii democrați despre posibile reforme în domeniul sănătății. „În prezent, purtăm negocieri cu democraţii care ar putea duce la rezultate foarte bune. Şi mă refer la rezultate bune în domeniul sănătăţii”, a spus el.

Liderul democrat Chuck Schumer a reacționat rapid, postând un clip cu declarațiile lui Trump pe platforma X, însoțit de mesajul: „NU ESTE ADEVĂRAT”.

Avertismente privind concedieri iminente 

De la declanșarea blocajului, Casa Albă a avertizat că se pregătesc concedieri definitive ale angajaților federali. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat luni că Biroul de Management și Buget lucrează deja cu agențiile afectate. „Nu vrem să vedem oameni concediaţi. Dar, din păcate, dacă această închidere continuă, concedierile vor fi o consecinţă nefericită a acestui fapt”, a spus Leavitt.

Ea a făcut totodată apel la democrați să renunțe la blocaj: „Nu este nimic de negociat. Doar redeschideţi guvernul”.

SUA

