search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Este China pregătită pentru o revendicare teritorială în Orientul Îndepărtat rus?

0
0
Publicat:

Unele evoluții recente sugerează că Beijingul nu a uitat teritoriile pierdute în Orientul Îndepărtat rus în perioada cunoscută drept „Secolul Umilinței”. Aceste semnale au alimentat speculații privind posibilitatea unor ambiții teritoriale, în pofida faptului că China și Rusia se prezintă drept parteneri „fără limite” pe scena internațională, scrie newsweek.com.

Xi Jinping și Vladimir Putin/FOTO:Arhiva
Xi Jinping și Vladimir Putin/FOTO:Arhiva

Modificări pe hărțile oficiale și dispute de frontieră

În 2023, Ministerul chinez al Mediului a cerut ca noile hărți oficiale să includă denumirile istorice chineze pentru anumite localități din regiune, precum Vladivostok. O altă modificare a vizat un teritoriu insular aflat la confluența râurilor Ussuri și Amur — zonă disputată timp de decenii, deși o înțelegere de frontieră a fost semnată în 2008. În paralel, creșterea achizițiilor de terenuri agricole de către entități chineze în apropierea graniței a atras atenția observatorilor.

Parteneriat strategic, dar raport de forțe inegal

Naționaliștii chinezi vorbesc deschis despre recuperarea teritoriilor cedate Rusiei țariste în secolul XIX, însă Beijingul a temperat astfel de afirmații și a promovat în schimb importanța relației cu președintele Vladimir Putin. Liderul rus a ocupat un loc central la parada militară din Tiananmen din iunie, un gest simbolic al apropierii bilaterale.

De la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, China a devenit un cumpărător major de energie rusească, oferind sprijin economic indirect Moscovei. Rusia, la rândul ei, beneficiază de fluxuri comerciale record și de utilizarea yuanului în tranzacții, o modalitate de a limita efectele excluderii din sistemul SWIFT.

Cooperarea dintre cele două state s-a extins și în domeniul militar, prin exerciții comune în Pacific, privite cu îngrijorare de SUA și aliații săi. Totuși, în Rusia au apărut temeri privind riscul ca Moscova să devină „partenerul minor” într-o relație din ce în ce mai asimetrică.

Relații tensionate, dar stabile

Un raport al New York Times, bazat pe un document scurs din serviciile ruse de informații, indica îngrijorări ale Moscovei legate de ambițiile Chinei de a-și extinde influența. Documentul sugera suspiciuni reciproce, inclusiv încercări ale agenților chinezi de a recruta cetățeni ruși și verificări stricte la întoarcerea agenților din China.

Nu este clar în ce măsură China intenționează să profite de dezechilibrul de putere. Unii analiști consideră că temerile sunt exagerate.

„Xi Jinping vede Rusia ca pe un partener strategic indispensabil în construirea unei ordini mondiale post-americane”, afirmă Patrick Cronin, expert în securitate Asia-Pacific la Hudson Institute. El consideră că Beijingul urmărește o strategie graduală de extindere a influenței, concomitent cu gesturi vizibile de solidaritate care pot masca dezechilibrul în creștere.

Cronin adaugă că China pare pregătită să-și întărească poziția în regiunile de frontieră prin „intruziuni cibernetice agresive” și investiții în economia rusă, tot mai dependentă de parteneriatul cu Beijingul.

Perspectivele relațiilor chino-ruse

Pentru alți analiști, relația nu a fost niciodată mai solidă.

„Există frustrări și nemulțumiri punctuale, în special în rândul rușilor, care și-ar fi dorit mai mult sprijin în războiul cu Ucraina. Dar în ansamblu, relația este robustă și se consolidează”, spune Lyle Goldstein, director de cercetare pentru Asia la Defense Priorities.

Goldstein subliniază că presiunea strategică exercitată de SUA și aliații săi asupra ambelor state funcționează ca un factor de coeziune. „Nu am văzut crize majore în relația bilaterală în ultimele trei decenii, iar în pofida predicțiilor sumbre, nu văd astfel de crize nici în viitorul apropiat.”

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
digi24.ro
image
Descoperire importantă în România. Animalul filmat în Hunedoara. „Nu se ştie de unde ar fi putut veni”
stirileprotv.ro
image
Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, prima reacție după documentarul Recorder: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
observatornews.ro
image
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
prosport.ro
image
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
playtech.ro
image
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Capitală a ajuns să fie operat de urgență, după ce a fost înjunghiat de vecinul său băut
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Impozit locuință de la 1 ianuarie 2026. Cum cresc taxele la apartamente și case CALCULE
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
image
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”

OK! Magazine

image
Celine Dion spune DA iubirii. Își deschide în sfârșit inima la zece ani după ce și-a pierdut soțul, pe René Angélil

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani