Este China pregătită pentru o revendicare teritorială în Orientul Îndepărtat rus?

Unele evoluții recente sugerează că Beijingul nu a uitat teritoriile pierdute în Orientul Îndepărtat rus în perioada cunoscută drept „Secolul Umilinței”. Aceste semnale au alimentat speculații privind posibilitatea unor ambiții teritoriale, în pofida faptului că China și Rusia se prezintă drept parteneri „fără limite” pe scena internațională, scrie newsweek.com.

Modificări pe hărțile oficiale și dispute de frontieră

În 2023, Ministerul chinez al Mediului a cerut ca noile hărți oficiale să includă denumirile istorice chineze pentru anumite localități din regiune, precum Vladivostok. O altă modificare a vizat un teritoriu insular aflat la confluența râurilor Ussuri și Amur — zonă disputată timp de decenii, deși o înțelegere de frontieră a fost semnată în 2008. În paralel, creșterea achizițiilor de terenuri agricole de către entități chineze în apropierea graniței a atras atenția observatorilor.

Parteneriat strategic, dar raport de forțe inegal

Naționaliștii chinezi vorbesc deschis despre recuperarea teritoriilor cedate Rusiei țariste în secolul XIX, însă Beijingul a temperat astfel de afirmații și a promovat în schimb importanța relației cu președintele Vladimir Putin. Liderul rus a ocupat un loc central la parada militară din Tiananmen din iunie, un gest simbolic al apropierii bilaterale.

De la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, China a devenit un cumpărător major de energie rusească, oferind sprijin economic indirect Moscovei. Rusia, la rândul ei, beneficiază de fluxuri comerciale record și de utilizarea yuanului în tranzacții, o modalitate de a limita efectele excluderii din sistemul SWIFT.

Cooperarea dintre cele două state s-a extins și în domeniul militar, prin exerciții comune în Pacific, privite cu îngrijorare de SUA și aliații săi. Totuși, în Rusia au apărut temeri privind riscul ca Moscova să devină „partenerul minor” într-o relație din ce în ce mai asimetrică.

Relații tensionate, dar stabile

Un raport al New York Times, bazat pe un document scurs din serviciile ruse de informații, indica îngrijorări ale Moscovei legate de ambițiile Chinei de a-și extinde influența. Documentul sugera suspiciuni reciproce, inclusiv încercări ale agenților chinezi de a recruta cetățeni ruși și verificări stricte la întoarcerea agenților din China.

Nu este clar în ce măsură China intenționează să profite de dezechilibrul de putere. Unii analiști consideră că temerile sunt exagerate.

„Xi Jinping vede Rusia ca pe un partener strategic indispensabil în construirea unei ordini mondiale post-americane”, afirmă Patrick Cronin, expert în securitate Asia-Pacific la Hudson Institute. El consideră că Beijingul urmărește o strategie graduală de extindere a influenței, concomitent cu gesturi vizibile de solidaritate care pot masca dezechilibrul în creștere.

Cronin adaugă că China pare pregătită să-și întărească poziția în regiunile de frontieră prin „intruziuni cibernetice agresive” și investiții în economia rusă, tot mai dependentă de parteneriatul cu Beijingul.

Perspectivele relațiilor chino-ruse

Pentru alți analiști, relația nu a fost niciodată mai solidă.

„Există frustrări și nemulțumiri punctuale, în special în rândul rușilor, care și-ar fi dorit mai mult sprijin în războiul cu Ucraina. Dar în ansamblu, relația este robustă și se consolidează”, spune Lyle Goldstein, director de cercetare pentru Asia la Defense Priorities.

Goldstein subliniază că presiunea strategică exercitată de SUA și aliații săi asupra ambelor state funcționează ca un factor de coeziune. „Nu am văzut crize majore în relația bilaterală în ultimele trei decenii, iar în pofida predicțiilor sumbre, nu văd astfel de crize nici în viitorul apropiat.”