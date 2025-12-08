În Beijing, 8.000 de tone de asfalt au fost turnate într-o singură noapte, pe un tronson de 2,4 kilometri din centura a patra a orașului. O operațiune care, în multe alte părți ale lumii, ar dura săptămâni — dacă nu luni — aici s-a încheiat în aproximativ șase ore.

Imaginile cu lucrarea derulată pe timp de noapte au fost publicate de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, într-o postare pe platforma X intitulată sugestiv „Viteză chinezească”. Videoclipul arată un șantier perfect coregrafiat, parte a unui proiect amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și de reducere a poluării.

Echipele au intrat în teren la miezul nopții, cu o desfășurare impresionantă de utilaje: asfaltatoare, cilindri, camioane și mașini specializate care au decapat stratul vechi. Până în zori, drumul nu doar că avea un covor asfaltic complet nou, ci și marcaje perfect trasate pe toate benzile.

Reacții online: „În orașul meu ar fi durat jumătate de an”

Rapiditatea operațiunii a provocat un val de reacții pe platforme. Mulți utilizatori și-au exprimat uimirea, comparând ritmul din Beijing cu șantierele interminabile din propriile orașe.

„California ar trebui să ia lecții, la noi durează luni întregi”, comentează cineva. „La mine în oraș ar fi lucrat jumătate de an”, spune altul. „Arată mai bine înainte de restaurare decât orice autostradă din New Jersey”, ironizează un utilizator. Iar alții laudă „viteza, precizia și etica muncii, la un nivel rar întâlnit”.

„Poate ar trebui cineva să le arate asta celor care lucrează pe drumurile din jurul aeroportului JFK. Ar trebui redenumit JFC”, scrie un internaut, într-o referire amară la șantierele americane.

Nu e prima dată când povești din China devin virale. Tot China a devenit și prima țară din lume care a reușit redistribuirea apelor subterane la nivel național, într-un proiect masiv de gestionare a resurselor.