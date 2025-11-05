Ministrul israelian pentru diaspora spune că primarul ales al New Yorkului este un susținător al Hamas

Ministrul israelian pentru diaspora, Amichai Chikli, l-a acuzat miercuri pe primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, că este un „susţinător al Hamas”. El i-a îndemnat pe evreii din metropola americană să emigreze în Israel, relatează AFP.

Mamdani, în vârstă de 34 de ani, născut în Uganda, este primul primar musulman al New Yorkului.îşi va începe mandatul în ianuarie anul viitor.

„Oraşul care altădată era un simbol al libertăţii în lume tocmai i-a înmânat cheile unui susţinător al Hamas”, a scris pe platforma X Chikli, al cărui portofoliu ministerial include şi combaterea antisemitismului.

El a afirmat că poziţiile lui Mamdani „nu sunt prea departe de cele ale fanaticilor jihadişti care, acum 25 de ani, au asasinat trei mii” de oameni, i referinţă la atentatele Al-Qaida din 11 septembrie 2001, de la World Trade Center din New York şi de la Pentagon, sediul Departamentului Apărării Statelor Unite.

„New Yorkul nu va mai fi niciodată la fel, în special pentru comunitatea evreiască”, a mai scris ministrul, înaine de a-i invitându-i pe locuitorii evreii să ia serios în considerare ideea de „a-şi face Ţara lui Israel noul cămin”.

Chikli, care face parte din unul din cele mai de dreapta guverne din istoria Israelului, este cunoscut pentru luările de poziţie răsunătoare în legătură cu situaţia internaţională şi cu evreii din întreaga lume.

AFP notează că în ultimele luni Mamdani s-a pronunţat de mai multe ori împotriva antisemitismului, criticând totodată şi islamofobia, căreia susţine că i-a fost el însuși victimă. Primarul ales al orașului New York este un vechi susţinător al cauzei palestiniene.

În ceea ce priveşte statul Israel, viitorul primar vorbeşte de un „regim de apartheid”, iar legat de ofensiva din Gaza, de „genocid”.

Victoria lui Mamdani în alegeri nu a putut fi împiedicată de atacurile la adresa originilor sale musulmane şi a politicilor lui; el a fost criticat în special de mediul de afaceri, de presa conservatoare, dar şi de preşedintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a afirmat marţi, în ultima zi a campaniei electorale, că Mamdani îi urăşte pe evrei.