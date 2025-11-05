Democraţii americani, la un pas să câștige primăra orașului New York. Primele alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump

Partidul Democrat înregistrează primele succese electorale majore din al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, potrivit proiecţiilor CNN. Zohran Mamdani, un politician de 34 de ani, născut în Uganda într-o familie de origine indiană, este dat drept câştigător al cursei pentru funcţia de primar al oraşului New York — o victorie considerată istorică pentru aripa progresistă a democraţilor.

Mamdani, membru al aripii socialiste democrate din Partidul Democrat şi un critic declarat al lui Donald Trump, s-a impus după o campanie intensă, axată pe problemele clasei muncitoare. CNN Decision Desk estimează că el îl va învinge pe fostul guvernator Andrew Cuomo, pe care l-a depăşit şi în primarele din iunie. Republicanul Curtis Sliwa a rămas în competiţie până la final, în pofida presiunilor din partea aliaţilor lui Cuomo care au cerut un front comun împotriva candidatului progresist.

O campanie născută din anonimat

Candidatura lui Mamdani a pornit aproape necunoscută, însă mesajul său centrat pe accesibilitate, justiţie socială şi combaterea inegalităţilor economice a atras rapid sprijinul tinerilor alegători şi al comunităţilor urbane. Victoria sa confirmă ascensiunea unei noi generaţii de politicieni progresişti în cadrul Partidului Democrat, într-o perioadă de tensiune internă între aripa moderată şi cea radicală.

Donald Trump, originar din New York, l-a atacat frecvent pe Mamdani în timpul campaniei, etichetându-l drept „comunist” şi susţinând că acesta ar „prelua controlul asupra oraşului” dacă ar fi ales.

Primul primar musulman al New York-ului

Odată confirmată victoria, Zohran Mamdani va intra în istorie ca primul primar musulman al oraşului New York, primul sud-asiatic ales în această funcţie şi unul dintre cei mai tineri lideri municipali din epoca modernă. Programul său include îngheţarea chiriilor pentru apartamentele cu chirie stabilizată, transport public gratuit cu autobuzul şi extinderea accesului la îngrijire pentru copii, prin creşterea impozitelor pentru cei cu venituri mari.

„Am demonstrat că New York-ul poate fi un oraş al tuturor, nu doar al celor privilegiaţi”, a declarat Mamdani în discursul său din noaptea alegerilor, promiţând că administraţia sa „va pune oamenii înaintea intereselor marilor corporaţii”.

Participare record la vot

Comisia Electorală a anunţat că peste două milioane de persoane au votat la alegerile din New York — cea mai mare prezenţă la urne din 1969. Cei care se aflau la coadă la momentul închiderii urnelor, la ora 21:00 (ora locală), au fost încurajaţi să rămână pentru a-şi exercita dreptul de vot.

În acelaşi timp, preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou că ar putea retrage fondurile federale destinate oraşului New York, dacă Mamdani câştigă. Consilierii apropiaţi ai liderului republican susţin că avertismentul trebuie luat în serios, reamintind că Trump a folosit anterior finanţarea federală ca instrument de presiune asupra autorităţilor locale.

Val de victorii democrate în SUA

Victoria lui Mamdani face parte dintr-un val mai amplu de succese pentru Partidul Democrat. În Virginia, Abigail Spanberger este proiectată câştigătoare în cursa pentru funcţia de guvernator, după ce l-a învins pe republicanul Glenn Youngkin. În discursul său de la Richmond, Spanberger le-a mulţumit alegătorilor şi a transmis că „Virginia a ales pragmatismul în locul partizanatului”.

În statul New Jersey, Mikie Sherrill este dată drept învingătoare în faţa republicanului Jack Ciattarelli, un apropiat al lui Donald Trump. Ea devine astfel prima femeie guvernator democrat din istoria statului.

În Detroit, Mary Sheffield va deveni prima femeie aleasă primar al celui mai mare oraş din Michigan. În vârstă de 38 de ani, Sheffield a promis investiţii în infrastructură, educaţie şi programe de prevenire a violenţei armate, continuând procesul de redresare economică început în ultimul deceniu.

Un nou început pentru democraţi

Rezultatele din New York, Virginia, New Jersey şi Michigan sunt privite drept primele teste electorale majore ale administraţiei Trump din al doilea mandat. În timp ce republicanii încearcă să-şi consolideze poziţia la nivel federal, victoria candidaţilor progresişti sugerează că democraţii îşi pot regăsi energia politică în marile centre urbane.

„Aceste rezultate transmit un mesaj clar: americanii vor o conducere pragmatică, nu diviziune”, a declarat un consilier democrat pentru CNN.