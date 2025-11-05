Primarul ales Zohran Mamdani se confruntă cu o misiune dificilă: să facă din New York un oraș accesibil

După mai bine de un an de promisiuni ambițioase privind înghețarea chiriilor și oferirea de îngrijire gratuită pentru copii, Zohran Mamdani se trezește miercuri în fața unei provocări considerabile: transformarea acestor idei în realitate pentru locuitorii orașului New York, scrie The Guadian.

În vârstă de 34 de ani, autodefinit ca socialist democrat, Mamdani a condus cea mai ambițioasă campanie pentru Primăria New York-ului din ultimii ani, atrăgând sute de mii de susținători prin promisiuni îndrăznețe de a face cel mai mare oraș al Statelor Unite mai accesibil financiar.

Campania sa a avut un ecou internațional și a revitalizat scena politică locală, mobilizând aproape 100.000 de voluntari. Dincolo de granițele New York-ului, succesul lui Mamdani a inspirat alți progresiști din SUA să candideze la diverse funcții publice, iar influența sa ar putea fi resimțită și în cadrul Partidului Democrat înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului de anul viitor.

Totuși, entuziasmul are și o parte dificilă: așteptările newyorkezilor sunt uriașe, iar Mamdani trebuie acum să le confirme.

Procesul va începe în ianuarie, când va prelua oficial reședința Gracie Mansion, situată pe Upper East Side din Manhattan. Până atunci, însă, el se poate bucura de un prim succes simbolic: mulți locuitori ai orașului spun că, după anii marcați de scandaluri ai administrației Eric Adams, simt din nou o undă de speranță.

„Pentru mulți newyorkezi, este o rază de lumină într-o perioadă copleșitoare de întuneric”, a declarat Usamah Andrabi, director de comunicare al organizației progresiste Justice Democrats.

Entuziasmul generat de victoria lui Mamdani s-a răspândit și dincolo de oraș. În cele două luni de după câștigarea alegerilor primare democrate, peste 10.000 de persoane s-au înscris în organizația de stânga Run for Something, interesate să lanseze propriile campanii electorale. Campania lui Mamdani, centrată pe accesibilitate și comunicare directă prin rețelele sociale, a atras în special tinerii și alegătorii aflați la prima experiență de vot — iar autoritățile au raportat cea mai mare prezență anticipată la urne din istoria orașului pentru o alegere non-prezidențială.

„Alegătorii democrați – inclusiv cei din New York – au fost obișnuiți să li se ofere politicieni corporatiști precum Andrew Cuomo drept singura alternativă la reprezentarea republicană”, a adăugat Andrabi.

Ce înseamnă victoria lui Zohran

„Victoria lui Zohran arată că poți înfrunta corporațiile imobiliare, lobby-ul israelian, republicanii și miliardarii care profită de pe urma tuturor – iar oamenii te vor susține pentru asta.”

Campania a fost percepută drept un test al direcției Partidului Democrat, punându-l pe Mamdani față în față cu Andrew Cuomo, fost guvernator al statului New York, în vârstă de 67 de ani. Considerat un simbol al establishmentului democrat și sprijinit financiar de mari corporații și de cei mai bogați donatori ai orașului, inclusiv republicani, Cuomo a suferit o înfrângere categorică.

Rezultatul reprezintă o dilemă pentru liderii partidului. Chuck Schumer, liderul democrat din Senat, nu l-a sprijinit deloc pe Mamdani în campanie, iar Hakeem Jeffries, omologul său din Camera Reprezentanților, i-a oferit un sprijin timid cu doar o săptămână înainte de vot. Totuși, sondajele arată că actuala conducere a partidului este profund nepopulară la nivel național – iar dorința alegătorilor pentru o schimbare este tot mai evidentă.

Mamdani trebuie să treacă de la promisiuni la fapte

Deocamdată, însă, Mamdani trebuie să treacă de la promisiuni la fapte. A făcut angajamente majore privind locuințele, transportul și îngrijirea copiilor, iar întrebarea este dacă poate livra rezultate. Iar într-un oraș care se mândrește cu ritmul său alert, rămâne de văzut câtă răbdare vor avea locuitorii.

„Este o întrebare deschisă dacă vor avea răbdare deloc”, a declarat Grant Reeher, profesor de științe politice la Maxwell School din cadrul Universității Syracuse.

„Mamdani trebuie să transforme ideile sale în politici concrete, iar New York este notoriu de dificil de guvernat. Probabil este a doua cea mai grea funcție politică din Statele Unite, după cea de președinte. Orice va reuși să obțină, nu va fi ușor.”

Unul dintre punctele forte ale campaniei sale a fost claritatea financiară: Mamdani nu s-a limitat la promisiuni, ci a explicat cum intenționează să le finanțeze. El propune creșterea taxelor corporative din oraș și introducerea unei taxe de 2% pentru cei mai bogați newyorkezi. Implementarea acestor măsuri va necesita cooperarea legislativului statului și negocieri dificile cu guvernatoarea Kathy Hochul, care s-a pronunțat deja împotriva oricărei majorări de impozite.

Umbra lui Trump

Umbra președintelui Donald Trump planează, de asemenea, asupra mandatului său. Fost newyorkez, Trump a amenințat că va retrage fonduri federale orașului dacă va fi reales – și chiar a făcut aluzii la deportarea lui Mamdani. Totuși, dacă noul primar se va confrunta cu blocaje din partea statului sau a Casei Albe, opinia publică ar putea fi mai indulgentă.

„Dacă apare un impas politic, Mamdani s-ar putea să nu fie considerat pe deplin responsabil”, a explicat Reeher. „Depinde pe cine vor da vina alegătorii – pe guvernator, sau pe președinte. În acel caz, efectul politic asupra lui ar putea fi limitat.”

Deocamdată, Mamdani beneficiază de o rezervă semnificativă de bunăvoință publică – mai mare, cu siguranță, decât cea de care s-a bucurat Eric Adams. Noul primar a fost o prezență constantă pe străzile orașului în ultimele luni: a organizat vânători urbane de comori, turnee de fotbal, sesiuni de dans salsa și chiar exerciții de tai chi pentru seniori.

A vorbit deschis despre experiențele sale legate de islamofobie și a comunicat în mai multe limbi – spaniolă, urdu și hindi – în videoclipurile sale de campanie. Într-un oraș divers precum New York, acest mesaj de incluziune a rezonat puternic.

Într-un clip lansat în octombrie trecut, Mamdani vorbea despre dificultatea traiului de zi cu zi în oraș – costurile ridicate, chiriile greu de plătit și presiunea constantă asupra familiilor. „Viața nu ar trebui să fie atât de grea”, spunea el atunci.

Pe măsură ce se pregătește să transforme acele cuvinte în politici concrete, s-ar putea ca, uneori, să gândească același lucru și despre funcția de primar.

Care va fi viitoarea directie a Partidului Democrat?

Rezultatele sugerează că progresele lui Trump printre alegătorii din clasa muncitoare și minorități nu s-au menținut în absența numelui său pe buletinul de vot. Spre deosebire de Mamdani, candidații democrați Mikie Sherrill și Abigail Spanberger au condus campanii moderate, sprijinite de partid, axate pe probleme de costuri și trai zilnic — temă dominantă și pentru alegătorii newyorkezi.

Victoria de marți a adus câștiguri atât pentru aripa progresistă, cât și pentru cea centristă a Partidului Democrat — o situație care lasă loc de interpretare privind direcția viitoare a formațiunii.

„Partidul nostru trebuie să fie o reflecție a întregii Americi, nu doar a unei elite politice restrânse”, a declarat recent Mamdani. „Ceea ce ne unește este scopul comun de a lupta pentru oamenii care muncesc.”

Această viziune va fi testată anul viitor, când democrații din întreaga țară își vor alege candidații pentru alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului. Tensiunile vor fi inevitabile, iar vechile linii de fractură ar putea reapărea.

Pentru o noapte, însă, Partidul Democrat a părut mai unit ca niciodată.