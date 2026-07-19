Îngrijorări la Washington privind extinderea bazelor de spionaj chineze din Cuba

O serie de facilități subterane și stații de interceptare electronică operate de China în Cuba, situate la aproximativ 160 de kilometri de coasta Statelor Unite, provoacă îngrijorări majore la Washington cu privire la securitatea comunicațiilor militare americane, scrie The Sun.

Conform unui raport publicat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, pe teritoriul Cubei ar putea funcționa până la 12 posturi de ascultare chineze. Cea mai importantă dintre acestea, situată în dealurile din apropierea localității Bejucal, la periferia Havanei, a fost dezvoltată pe parcursul mai multor decenii și beneficiază în continuare de investiții substanțiale, având o rază de acoperire estimată la peste 8.000 de kilometri.

Miza strategică din apropierea coastelor americane

Experții în securitate subliniază importanța geografică a Cubei pentru culegerea de informații. Dr. Alan Mendoza, din cadrul organizației Henry Jackson Society, explică: „China menține o prezență istorică în aceste baze de spionaj din apropierea Havanei, deoarece locația este extrem de valoroasă pentru monitorizarea traficului naval al SUA, a mișcărilor de trupe și a lansărilor spațiale.”

Analiza imaginilor din satelit și rapoartele Pentagonului indică faptul că complexul militar de la Bejucal este dotat cu rețele circulare de până la 30 de antene de înaltă putere și antene radar de mari dimensiuni (aproximativ 7 metri). Aceste tehnologii permit operatorilor să își concentreze semnalul („beamforming”) pe baze militare specifice, nave de război sau aeronave din sud-estul SUA, unde se află inclusiv Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Pe lângă interceptarea semnalelor, analiștii serviciilor de informații americane susțin că firme private chineze cu legături militare sprijină infrastructura digitală a regimului de la Havana, oferind instrumente pentru controlul comunicațiilor și oprirea accesului la internet în momente de criză internă.

Evaluarea riscurilor militare

Deși comunicațiile guvernamentale și militare sensibile ale SUA sunt puternic criptate, interceptarea traficului de date prezintă riscuri strategice. Evan Ellis, profesor la US Army War College, precizează:„chiar dacă conținutul mesajelor este securizat, analiza frecvențelor, a intensității și a direcției traficului de semnale poate dezvălui aspecte critice ale planurilor americane, intențiile și amploarea mișcărilor militare.”

Există temeri că, în cazul unui conflict regional, aceste capacități de război electronic ar putea fi utilizate pentru a bruia sau induce în eroare sistemele de radar și apărare ale SUA. De asemenea, datele colectate ar putea fi partajate cu alți actori globali, precum Rusia și Iranul, care mențin relații strânse cu Havana.

Deși nu există o confirmare oficială a prezenței permanente a trupelor Armatei Populare de Eliberare a Chinei (PLA), dezertori din armata cubaneză și analiști militari consideră că obiectivele necesită asistență tehnică și personal specializat din partea Beijingului. Imagini recente indică și construcția unei noi baze electronice în extremitatea sud-vestică a Cubei, în proximitatea bazei navale americane de la Guantanamo.

Reacții diplomatice și precedente istorice

Subiectul prezenței chineze în Cuba a generat schimburi dure de replici la nivel diplomatic. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a atras atenția în repetate rânduri asupra prezenței serviciilor de informații ruse și chineze pe insulă. În replică, Ministerul de Externe din Cuba a respins acuzațiile, catalogându-le drept nefondate, în timp ce Beijingul a denunțat relatările ca fiind „scenarii fabricate”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Pat Ryder, a declarat că activitățile sunt monitorizate de mult timp. „Urmărim aceste activități de zeci de ani. Republica Populară Chineză a finalizat o modernizare a facilităților sale din Cuba în 2019. Știm că vor continua să încerce să își extindă prezența acolo, iar noi vom continua să lucrăm pentru a contracara acest lucru.”

Prezența posturilor de monitorizare străine în Cuba amintește de perioada Războiului Rece. După Criza Rachetelor din 1962, Uniunea Sovietică a operat o bază majoră de spionaj electronic la Lourdes, în apropiere de Bejucal, unde lucrau aproximativ 1.500 de specialiști sovietici. Acea facilitate, considerată sursa principală de informații a Moscovei despre SUA la acea vreme, a fost închisă oficial după colapsul blocului sovietic.