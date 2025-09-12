Video Charlie Kirk spunea că și-ar obliga fiica să nască un copil rezultat din viol. Declarațiile care au stârnit controverse: „Merită câteva decese prin împușcare”

Charlie Kirk, care a murit după ce a fost împușcat miercuri în timpul unei apariții la Utah Valley University, avea un lung istoric de opinii controversate și provoca adesea dispute prin declarații menite să stârnească reacții din partea celor care nu erau de acord cu el.

Activist de dreapta și cofondator al organizației conservatoare pentru tineri Turning Point USA, Kirk a contribuit și la mobilizarea susținătorilor lui Donald Trump din rândul tinerilor și era cunoscut pentru videoclipurile sale „Prove Me Wrong”, în care dezbătea pe diverse teme cu studenți de pe campusurile universitare din Statele Unite, potrivit CBC.

Kirk a fost, de asemenea, un important realizator de radio și podcaster, care și-a folosit frecvent platformele pentru a critica punctele de vedere liberale pe subiecte variate, precum controlul armelor, schimbările climatice, mișcarea pentru drepturile civile și problemele 2SLGBTQ+.

Controlul armelor. „Merită câteva decese”

În urmă cu câțiva ani, Kirk a făcut o declarație controversată despre unele decese prin împușcare din SUA, susținând că sunt „un preț justificat” pentru menținerea celui de-al Doilea Amendament al Constituției americane.

„Merită să avem, din păcate, un cost de câteva decese prin împușcare în fiecare an, pentru ca noi să putem păstra cel de-al Doilea Amendament care protejează celelalte drepturi date de Dumnezeu”, spunea el pe 5 aprilie 2023, la campusul din Salt Lake City al Awaken Church. „Este o înțelegere prudentă.”

Cu câteva momente înainte ca Kirk să fie împușcat miercuri, numeroase transmisiuni live au surprins un spectator întrebându-l câți dintre atacatorii în masă din ultimul deceniu au fost americani transgender. „Prea mulți”, a răspuns Kirk.

Persoana a replicat că numărul era cinci, apoi l-a întrebat pe Kirk dacă știa câți atacatori în masă au fost în total în America în aceeași perioadă. „Îi numărăm sau nu și pe cei din violența de tip gang?”, a întrebat el.

Câteva secunde mai târziu, s-a auzit o bubuitură puternică, asemănătoare unui foc de armă, iar Kirk a fost văzut ducându-și mâna la gât înainte să cadă de pe scaun, în timp ce participanții începeau să fugă.

Drepturile civile. Citici la adresa lui Martin Luther King

La o conferință politică din decembrie 2023, organizată de Turning Point USA, revista Wired a relatat că Kirk l-a criticat nu doar pe Martin Luther King Jr., pe care l-a numit „groaznic” și „nu o persoană bună”, dar și Legea Drepturilor Civile din 1965, care a interzis discriminarea pe baza rasei, culorii, religiei, sexului și originii naționale și a pus capăt segregării.

„Am o viziune foarte, foarte radicală în privința asta, dar o pot apăra și m-am gândit bine la ea”, a spus Kirk. „Am făcut o greșeală uriașă atunci când am adoptat Legea Drepturilor Civile în anii ’60.”

Kirk a argumentat că actul legislativ a creat o birocrație „permanentă” menită să promoveze diversitatea, echitatea și incluziunea.

Avortul. Și-ar obliga fiica să nască un copil rezultat din viol

Anul trecut, în cadrul programului de pe rețelele sociale Surrounded, Kirk a dezbătut cu 25 de studenți liberali, susținând că avortul este crimă și ar trebui să fie ilegal, inclusiv în cazurile de viol.

„Există un consens tot mai mare în lumea pro-life că avortul nu este niciodată o necesitate medicală”, i-a spus el unei studente, care l-a întrebat dacă, în cazul ipotetic al unui viol asupra fiicei sale de 10 ani, ar vrea ca sarcina să fie dusă la capăt.

„Răspunsul este da, copilul ar fi născut”, a spus el.

Kirk a afirmat că avortul într-o astfel de situație ar însemna „să te pleci în fața răului”. „N-ar fi oare o poveste mai bună să spui că s-a întâmplat ceva rău și noi facem ceva bun în fața răului, în loc să spunem că vom răspunde cu rău?”

Femeile și „colapsul fertilității”

Pe lângă pozițiile sale anti-avort, Kirk vorbea frecvent despre ceea ce numea „colapsul fertilității” în Occident.

„Tinerele femei nu mai apreciază să aibă copii”, îi spunea el moderatoarei Fox News Laura Ingraham. „Votanții lui Trump, tinerii bărbați, își doresc familie, copii și moștenire. Tinerele femei care au votat pentru Kamala Harris își doresc carieră, consumerism și singurătate.”

Atunci când vedeta pop Taylor Swift și jucătorul NFL Travis Kelce și-au anunțat logodna pe 26 august, Kirk a discutat imediat subiectul în podcastul său, sugerând că mariajul și „o grămadă de copii” ar opri „acest tip de prostii liberale de susținere a lui Joe Biden”.

El și-a exprimat speranța că mariajul o va face pe Swift mai conservatoare și a încurajat-o: „Respinge feminismul. Supune-te soțului tău, Taylor. Nu tu ești la conducere.”

Comentariile au stârnit reacții puternice din partea fanilor lui Swift, mulți acuzându-l de misoginism.

Gaza

Kirk a atras reacții și pentru sprijinul său acordat Israelului, susținând campania de aproape doi ani a acestuia în Gaza.

Miercuri, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a descris drept „un prieten cu inimă de leu al Israelului”.

Netanyahu a spus că a vorbit cu el în urmă cu două săptămâni și l-a invitat în Israel.

„[Kirk] a luptat împotriva minciunilor și a stat drept pentru civilizația iudeo-creștină”, a afirmat Netanyahu. „Mândria lui nelimitată pentru America și credința sa puternică în libertatea de exprimare vor lăsa o amprentă de durată.”



Pe 28 iulie, Kirk posta pe X un videoclip în care spunea: „Nu, Israelul nu îi înfometează pe locuitorii din Gaza”, în contextul apelurilor organizațiilor umanitare de a preveni foametea în regiune.

Teorii conspiraționiste

În timpul pandemiei de COVID-19, Kirk a distribuit frecvent teorii conspiraționiste pe rețelele sociale și a fost suspendat temporar de pe Twitter (actualul X) pentru răspândirea dezinformării.

Citește și: Medvedev sugerează că asasinarea activistului Charlie Kirk are legătură cu Ucraina

În martie 2020, a folosit termenul „virusul chinezesc” — expresie preluată ulterior de președintele Donald Trump. În decembrie același an, gala de final de an a Turning Point USA a avut loc în Florida, în ciuda restricțiilor sanitare.

Într-un interviu din 2021 cu Tucker Carlson, Kirk a comparat cerințele privind vaccinarea cu apartheidul.

În februarie 2024, într-o postare pe Instagram, el a reluat teoria conspiraționistă a „marii înlocuiri” (demontată de experți), sugerând că imigranții fără acte vin în SUA pentru a-i înlocui pe americanii albi.

Nu suporta empatia

Pe 12 octombrie 2022, în cadrul emisiunii The Charlie Kirk Show, el a comentat strategia lui Bill Clinton de a folosi empatia în politică și a spus în treacăt: „Nu suport cuvântul empatie. Cred că este un termen new age inventat, care face mult rău.”

Admiratorii lui au subliniat însă că, dincolo de retorica sa confruntațională, Kirk aprecia dezbaterea și schimbul liber de idei.

Nu a fost deci o surpriză că a considerat o parodie recentă din South Park ca o dovadă a „dominației culturale virale” a conservatorilor.

„Trebuie să avem un spirit bun atunci când suntem luați peste picior”, a spus el pe YouTube, comentând episodul difuzat pe 6 august, în care personajul Eric Cartman era stilizat ca Kirk într-o dezbatere „Prove Me Wrong”.

„Totul este un succes, totul este o victorie”, a spus Kirk. „Noi, conservatorii, avem pielea groasă, nu subțire. Și puteți să râdeți de noi, nu contează.”