Medvedev sugerează că asasinarea activistului Charlie Kirk are legătură cu Ucraina

Dmitri Medvedev a intervenit joi, 11 septembrie, în cazul asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, sugerând că violența politică din Statele Unite ar fi legată de sprijinul occidental pentru Ucraina.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reacționat dur după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk, sugerând o legătură între sprijinul occidental pentru Ucraina și violența politică tot mai prezentă în Statele Unite.

Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA și un apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timp ce ținea un discurs într-un campus universitar din Utah. Cunoscut pentru dezbaterile sale cu studenții din întreaga țară, Kirk era una dintre figurile de referință ale mișcării conservatoare americane.

Președintele Donald Trump a condamnat uciderea într-un discurs susținut miercuri seara în Biroul Oval, punând tragedia pe seama retoricii „stângii radicale”. Între timp, poliția din Utah a declanșat o amplă operațiune pentru a-l găsi pe autorul atacului.

Medvedev: „Echipa MAGA trebuie să înțeleagă”

Într-o postare pe X, Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat acuzații dure la adresa taberei democrate din SUA și a legăturilor acesteia cu Ucraina.

„O serie de gunoaie liberale de stânga care susțin Kievul banderist sunt responsabile pentru valul de atacuri cu motivație politică din Statele Unite, inclusiv două tentative de asasinat asupra lui Trump”, a scris Medvedev.

El a adăugat: „Cine urmează? Poate că este timpul ca echipa MAGA să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminalii”.

Declarațiile nu au fost însoțite de dovezi concrete și se înscriu în seria de afirmații radicale și controversate pe care Medvedev le face frecvent de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Tensiuni ruso-americane alimentate de declarațiile lui Medvedev

Oficialii americani nu au comentat imediat postarea sa, dar reacții similare ale fostului președinte rus au stârnit anterior furia Casei Albe și chiar a lui Trump.

În august, liderul de la Washington a anunțat desfășurarea a două submarine nucleare, ca răspuns la ceea ce a numit „declarații provocatoare” făcute de Medvedev, care sugerase posibilitatea unor atacuri atomice împotriva Occidentului.