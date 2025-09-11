Tensiuni în Parlamentul European. Dreapta cere un moment de reculegere pentru activistul Charlie Kirk, refuzat de conducerea forului

Cererea mai multor eurodeputați din grupurile de dreapta și extremă dreaptă de a ține un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk a fost respinsă de conducerea Parlamentului European, declanșând proteste în hemiciclu.

Solicitarea, formulată de eurodeputatul suedez Charlie Weimers (grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - ECR), a venit în urma asasinării lui Charlie Kirk, figură proeminentă a mișcării conservatoare din SUA, împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat miercuri la Utah Valley University. Avea 31 de ani și era cunoscut pentru apropierea de președintele american Donald Trump, dar și pentru discursurile sale polarizante din campusurile universitare.

Potrivit corespondenței electronice consultate de Politico, Weimers a propus ca Parlamentul să marcheze acest moment tragic cu un minut de reculegere „pentru a afirma că libertatea de exprimare nu poate fi redusă la tăcere prin violență”.

O cerere respinsă procedural, nu politic

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a refuzat inițiativa, invocând regulile instituției. Potrivit purtătorului său de cuvânt, minutele de reculegere pot fi anunțate doar la deschiderea sesiunii plenare — care începuse încă de luni. Oficialul a adăugat că, dacă un grup politic va formula o cerere formală, aceasta poate fi analizată pentru sesiunea din octombrie.

În schimb, eurodeputatul Weimers a primit dreptul de a lua cuvântul la începutul ședinței de vot de joi, într-un punct de procedură. În timpul intervenției sale, el a încercat să cedeze restul timpului pentru un moment de tăcere în plen, însă a fost întrerupt de vicepreședinta Parlamentului, Katarina Barley (grupul Socialiștilor și Democraților).

„Am discutat deja acest subiect. Știți că președinta a refuzat cererea de a ține un minut de reculegere,” a transmis Barley de la pupitru, ceea ce a stârnit proteste vocale și bătăi în pupitru din partea eurodeputaților de dreapta.

Intervenția vicepreședintei a fost, în schimb, întâmpinată cu aplauze de grupurile de centru și stânga.

Un caz cu încărcătură simbolică, dar și politică

Charlie Kirk era o voce influentă în rândul electoratului conservator american, fiind cunoscut mai ales pentru platforma sa Turning Point USA, care mobiliza tinerii în jurul valorilor conservatoare. Atentatul în care și-a pierdut viața a fost urmat de reacții puternice în spațiul politic american, inclusiv din partea fostului președinte Donald Trump, care l-a numit pe Kirk „cel mai bun dintre americani”.

„Monstrul care l-a atacat pe Charlie a atacat, de fapt, întreaga noastră țară,” a declarat Trump într-un mesaj video.

Reacții oficiale au venit și din Europa. Roberta Metsola a transmis, miercuri seară, un mesaj de condoleanțe pe platformele de socializare:

„Șocată de asasinarea oribilă a lui Charlie Kirk în Utah. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția și copiii săi.”

Cu toate acestea, conducerea Parlamentului a considerat că un moment oficial de reculegere în plen nu se justifică în acest cadru procedural, mai ales în absența unei cereri formale din partea unui grup politic.

Ecoul unui refuz și reacțiile grupurilor politice

Mai multe formațiuni din zona dreptei radicale, inclusiv grupul Europe of Sovereign Nations (ESN), au confirmat că susținuseră inițiativa.

„Asasinarea lui Charlie Kirk ne reamintește cât de importante sunt libertățile fundamentale, chiar și în societățile democratice,” a declarat pentru Politico eurodeputatul german René Aust, membru AfD și lider al grupului ESN.

Grupurile de centru-dreapta, liberale și de stânga nu au comentat direct incidentul, mulțumindu-se să invoce caracterul procedural al deciziei. În culise, însă, unii eurodeputați și-au exprimat rezervele cu privire la riscul ca astfel de momente să fie instrumentalizate politic.