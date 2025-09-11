George Simion, după moartea activistului MAGA Charlie Kirk: „Nu au reușit să-l ucidă pe Trump, dar i-au ucis prietenul”

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe platforma X, după ce activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în gât.

„Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai 🇺🇸, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a scris George Simion, pe X.

Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.

„Marele, chiar legendarul, Charlie Kirk este mort", a declarat Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ordonând arborarea drapelelor în bernă în toată ţara în onoarea sa.

„Nimeni nu a înţeles tineretul Statelor Unite ale Americii mai bine decât Charlie. Toată lumea l-a iubit şi l-a admirat, mai ales eu, iar acum nu mai este printre noi”, a adăugat preşedintele, care a supravieţuit el însuşi la două tentative de asasinat.

Fan al polemicilor cu studenţii, comentatorul în vârstă de 31 de ani participa la un eveniment pe campusul Utah Valley University, în vestul ţării, când a fost ţinta unui foc de armă, potrivit universităţii.

„În jurul prânzului, ora locală s-a tras un foc de armă asupra lui Charlie Kirk, un vorbitor invitat. Acesta a fost lovit şi scos din incintă de gărzile sale de corp”, a scris universitatea pe X.

O înregistrare video a incidentului circulând pe reţelele de socializare îl arată pe Kirk adresându-se unei mari mulţimi în aer liber, când se aude un zgomot puternic care a răsunat ca un foc de armă.

Kirk poate fi văzut ducându-și repede mâna la gât în timp ce cade de pe scaun, făcând participanţii să fugă.

Acest polemist american de extremă dreapta a fost un personaj important în campania miliardarului republican.

El a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.