Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
Cine a fost Charlie Kirk, activistul conservator ucis la un eveniment public. „Acesta este un asasinat politic"

Charlie Kirk, un cunoscut activist conservator din Statele Unite și un aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment la Utah Valley University (UVU).

Charlie Kirk era un activist conservator, apropiat lui Donald Trump FOTO Profimedia
Charlie Kirk era un activist conservator, apropiat lui Donald Trump FOTO Profimedia

Kirk se afla într-un turneu de conferințe, iar oprirea de la UVU era prima din cel puțin 15 evenimente programate în universități din toată țara, sub titulatura „American Comeback Tour”.

Potrivit relatărilor, Kirk a fost împușcat la aproximativ 20 de minute după ce a început să vorbească, în jurul orei 12:10 (18:10 GMT).

Soția și copiii lui Kirk erau prezenți la eveniment. Nimeni altcineva nu a fost rănit, potrivit Al Jazeera.

Cine a fost Charlie Kirk

Kirk a fost unul dintre cei mai proeminenți activiști conservatori și personalități media din SUA și un aliat de încredere al lui Donald Trump.

El a fost unul dintre co-fondatorii Turning Point USA, o organizație non-profit de promovare a conservatorismului, la doar 18 ani.

Grupul său a devenit cea mai mare mișcare conservatoare de tineret din țară, iar de-a lungul anilor el a devenit o figură centrală în rețeaua influencerilor pro-Trump, fiind adesea descris drept chipul mișcării „Make America Great Again”.

Trump i-a atribuit lui Kirk meritul de a fi atras mulți tineri și alegători de culoare de partea sa în timpul campaniei prezidențiale din 2024. A fost și un critic vehement al presei mainstream și s-a implicat în „războaiele culturale” pe teme precum rasă, gen și imigrație.

Stilul său provocator i-a adus atât o bază loială de susținători, cât și o opoziție puternică.

Kirk a devenit un prieten apropiat al fiului cel mare al președintelui, Donald Trump Jr., cu care a călătorit în Groenlanda în ianuarie. De asemenea, a fost un susținător timpuriu al vicepreședintelui JD Vance, pe când Trump decidea dacă senatorul îi va fi partener de candidatură.

Kirk avea 5,5 milioane de urmăritori pe platforma X și era gazda emisiunii The Charlie Kirk Show, un podcast și program radio ascultat lunar de peste 500.000 de persoane. Apărea frecvent la Fox News, inclusiv într-o ediție recentă ca prezentator invitat la Fox & Friends.

Potrivit The New York Times, Kirk nu a urmărit să obțină o funcție în administrație. Scopul său era să schimbe Partidul Republican și, mai larg, politica americană.

Kirk și-a construit și o avere prin podcastul său popular, numeroasele conferințe și cărțile publicate, inclusiv bestsellerul din 2020 The MAGA Doctrine. Pe rețelele sociale, posta constant, oferind o perspectivă conservatoare asupra unei game largi de subiecte.

Ce se știe despre atacator

Un „suspect de interes” se afla în custodie miercuri seară, a declarat guvernatorul Utahului, Spencer Cox, deși nu au fost anunțate imediat acuzații. Ulterior, poliția din Utah a precizat că doi oameni au fost considerați suspecți, dar au fost eliberați după ce s-a constatat că nu aveau legătură cu atacul.

Beau Mason, șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah, a spus că suspectul era descris ca purtând haine complet negre. El a confirmat că a fost tras un singur foc de armă în atacul fatal.

La eveniment se aflau șase agenți de securitate, iar în jur de 3.000 de persoane erau prezente, potrivit lui Jeff Long, șeful poliției UVU. Kirk era însoțit și de o echipă privată de securitate.

„Este o zi neagră pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiunea noastră”, a declarat guvernatorul Cox. „Vreau să fie foarte clar: acesta este un asasinat politic.”

SUA

