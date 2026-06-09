Donald Trump promite răzbunare după ce Iranul a doborât un elicopter Apache

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană l-a informat că Iranul a doborât un elicopter Apache al Armatei SUA, care s-a prăbușit în largul coastelor Omanului.

Donald Trump a anunțat că SUA vor riposta împotriva Iranului după ce regimul a doborât un elicopter american Apache care patrula în Strâmtoarea Ormuz.

„Tocmai am fost informat de către marile noastre forțe armate că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate în timp ce patrulau deasupra Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social.

Comandamentul Central al SUA a declarat că doi piloți au fost salvați dintr-o zonă maritimă din Orientul Mijlociu după ce aeronava lor s-a prăbușit în largul coastelor Omanului. Președintele a confirmat că Iranul este responsabil.

„Au fost implicați doi piloți, ambii sunt în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, în mod necesar, să răspundă la acest atac”, a spus Trump.

Trump declarase anterior că va pune capăt armistițiului și va relua atacurile militare dacă regimul îi va încălca linia roșie: uciderea soldaților americani.

Căpitanul Timothy Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat că o dronă a Marinei SUA, numită dronă de suprafață, a găsit și salvat echipajul. Drona i-a ridicat și i-a transportat într-o altă locație pe apă, unde echipajul a fost îmbarcat într-un elicopter, scrie CNN.

Piloții sunt răniți

Rănile piloților salvați nu sunt grave și nu le pun viața în pericol, dar ambii militari au avut nevoie de îngrijiri medicale după salvarea lor.

Rămâne neclar care va fi exact răspunsul SUA la atacul iranian.

Incidentul a marcat prima pierdere a unui elicopter Apache de la începutul conflictului cu Iranul. Elicopterele Apache sunt folosite în principal pentru atacuri de precizie, sprijin aerian apropiat și recunoaștere aeriană, potrivit site-ului Comandamentului Central. Elicopterele au fost folosite anterior pentru a ataca ambarcațiuni mici iraniene, ca parte a blocadei americane asupra porturilor iraniene.

La începutul lunii aprilie, armata americană a trebuit să lanseze o operațiune riscantă pentru a salva unul dintre piloții unui avion F-15E Strike Eagle, doborât în Iran.

În timpul misiunii secrete au participat sute de militari și personal de informații american, inclusiv forțe de operațiuni speciale.

Ostilitățile din regiune s-au escaladat în weekend, Iranul și Israelul schimbând primele atacuri directe din ultimele luni.

Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, care asigură o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, cu bărci rapide, mine marine și drone.