Regatul Unit oferă 40.000 de lire sterline familiilor de imigranți pentru a pleca voluntar din țară. Au doar 7 zile pentru a se decide

Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul britanic de Interne, Home Office, a lansat un program-pilot prin care încearcă să convingă familiile de migranți ale căror cereri de azil au fost respinse să părăsească voluntar Regatul Unit. Autoritățile oferă până la 10.000 de lire sterline pentru fiecare membru al familiei, suma totală putând ajunge la 40.000 de lire.

Programul vizează aproximativ 150 de familii de migranți. FOTO: AP
Programul vizează aproximativ 150 de familii de migranți. FOTO: AP

Programul vizează aproximativ 150 de familii, cărora li s-a transmis că au la dispoziție doar șapte zile pentru a decide dacă acceptă întoarcerea rapidă în țările de origine. În caz contrar, autoritățile avertizează că pot fi expulzate forțat.

Mai multe familii care au primit notificări de la Home Office spun că termenul scurt le pune într-o situație extrem de dificilă, mai ales pentru că decizia ar putea afecta semnificativ viitorul copiilor lor, relatează The Guardian.

Părinții susțin că plecarea rapidă ar însemna ca minorii să fie scoși din școli și din comunitățile în care s-au integrat în ultimii ani.

Un tată al unei adolescente care se pregătește pentru examene a declarat că familia sa este devastată de perspectiva deportării.

„Soția mea este complet șocată și plânge la gândul că trebuie să plecăm din această țară care a fost casa noastră în ultimii ani. Fiica mea ar trebui să renunțe la visul de a absolvi școala și de a promova examenele cu rezultate excelente”, a spus acesta.

Temeri legate de întoarcerea în țările de origine

O altă mamă a spus că se teme pentru siguranța ei și a fiului său dacă vor fi nevoiți să revină în țara de origine.

Potrivit acesteia, atât ea, cât și copilul urmează tratament pentru depresie și anxietate, iar întoarcerea ar putea fi periculoasă.

„Dacă nu acceptăm plecarea voluntară vom fi forțați să plecăm. Am nevoie de mai mult timp să mă gândesc care este cea mai sigură decizie pentru noi”, a declarat femeia, care a cerut autorităților prelungirea termenului de șapte zile.

Posibilitatea folosirii forței

Documentele programului-pilot arată că, în anumite situații, autoritățile ar putea folosi forța pentru a efectua deportările, inclusiv prin încătușarea membrilor familiei, dacă aceștia refuză să coopereze.

Potrivit datelor oficiale, anul trecut, 97% dintre deportările familiilor s-au făcut voluntar: 1.159 de familii au acceptat plecarea, în timp ce doar 17 au fost îndepărtate cu forța.

Programul este în prezent analizat de autorități, iar reprezentanții Home Office au precizat că nu vor face comentarii suplimentare până la finalizarea evaluării proiectului-pilot.

