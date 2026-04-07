Apocalipsa după Donald Trump. Amenințare fără precedent la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va muri în această seară”

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un avertisment apocaliptic la adresa Iran, afirmând că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă nu se ajunge la un acord și dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până la termenul-limită impus de acesta.

Declarația a fost publicată pe platforma sa, Truth Social, unde liderul american a transmis un mesaj alarmant cu privire la evoluțiile din regiune.

„O întreagă civilizație va muri în această seară, fără a mai putea fi reînviată vreodată. Nu îmi doresc să se întâmple asta, dar probabil se va întâmpla”, a scris Trump.

În același mesaj, președintele a sugerat că situația ar putea lua o turnură neașteptată, făcând referire la o posibilă schimbare de regim în Iran.

„Acum că avem o schimbare completă și totală de regim, unde minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate vor prevala, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar de bun. Cine știe?”, a adăugat acesta.

Trump a subliniat că evoluțiile din următoarele ore ar putea reprezenta „unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii”, precizând că rezultatul va fi cunoscut „în această seară”.

Declarațiile vin în contextul unor tensiuni crescute în regiune și al unui ultimatum privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Mai mulți experți în drept internațional umanitar au criticat în trecut astfel de declarații, avertizând că amenințările care vizează infrastructura civilă pot fi interpretate ca posibile încălcări ale dreptului internațional.