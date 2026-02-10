UE înăsprește politica de migrație. Parlamentul European a adoptat două măsuri-cheie privind azilul

Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, două texte cheie care înăspresc politica de migrație a Uniunii Europene, susținute de o alianță de eurodeputați de dreapta și extremă dreapta.

Uniunea Europeană urmărește să faciliteze trimiterea solicitanților de azil de către cele 27 de state membre către țări din afara UE din care aceștia nu provin, dar pe care Europa le consideră „sigure”, transmite Euractiv.

Italia a încercat să testeze acest concept prin deschiderea unor centre pentru migranți în Albania. Totuși, centrele au rămas în mare parte nefuncționale de la inaugurarea lor, în 2024, din cauza contestațiilor juridice, mulți judecători italieni considerând schema neconstituțională.

Una dintre măsurile adoptate marți de Parlamentul European este menită să faciliteze acest tip de abordare, spre nemulțumirea organizațiilor pentru drepturile omului și a grupurilor de stânga, care avertizează asupra tratamentului la care ar putea fi supuși solicitanții de azil în astfel de țări.

Eurodeputata Verzilor Melissa Camara a descris decizia drept „un nou pas în dezumanizarea politicii de migrație a Uniunii Europene”, acuzând că demnitatea solicitanților de azil este „călcată în picioare”.

Comisia Europeană respinge aceste critici și susține că orice țară care primește migranți în cadrul acestui mecanism trebuie să respecte drepturile fundamentale.

O altă măsură importantă aprobată de Parlament vizează crearea unei liste de țări pe care UE le consideră „sigure”, ceea ce va limita în mod semnificativ șansele de azil pentru cetățenii acestora.

Lista — care include Kosovo, Bangladesh, Columbia, Egipt, India, Maroc și Tunisia — are ca scop accelerarea procesării cererilor de azil și, acolo unde este cazul, grăbirea returnărilor.

„Cetățenii se așteaptă să ne respectăm promisiunile privind politica de migrație, iar asta facem exact astăzi”, a declarat în plen eurodeputata conservatoare Lena Dupont.

Centrul de putere al scenei politice europene s-a deplasat clar spre dreapta în ultimii ani, iar scăderea migrației ilegale — cu aproximativ 25% în 2025 față de 2024 — nu a redus presiunea politică pentru adoptarea unor măsuri pe acest subiect sensibil.

Aproape un milion de persoane au solicitat azil în Uniunea Europeană anul trecut, iar aproximativ 440.000 au primit o formă de protecție.