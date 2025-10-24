Aripa de Est a Casei Albe a fost pusă la pământ complet, pentru a face loc sălii de bal dorită de Donald Trump

Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet joi, 23 octombrie, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal, potrivit unui proiect inițiat de președintele Donald Trump.

În această clădire cu două etaje se aflau saloane şi birouri ale Primei Doamne şi colaboratorilor săi.

Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume”, „dărâmarea cu adevărat” a acestei aripi şi lăsarea „anumitor părţi” este cea mai bună soluție, potrivit News.ro.

Proiectul, inițiat de președintele american Donald Trump, marchează una dintre cele mai ample transformări ale reședinței oficiale din ultimul secol.

Sala de bal, estimată la un cost de 250 de milioane de dolari, va avea o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați și va putea găzdui aproximativ 1.000 de invitați. Proiectul a stârnit controverse în rândul opoziției.

Democraţii îl acuză pe Donald Trump de faptul că nu respectă reşedinţa prezidenţială prin această demolare a „East Wing”.

De asemenea, ei l-au acuzat de faptul că a lansat luni acest şantier evluat la 250 de milioane de dolari în timp ce America de află în paralizie bugetară („shutdown”), iar americanii suportă un cost crescut al traiului.

Cu toate acestea, Trump a anunțat că finanțarea proiectului va proveni exclusiv din fonduri private, oferite de „patrioți generoși și companii de top”.

Donald Trump depune eforturi, de când s-a întors la Casa Albă, să o modeleze după propria imagine

Biroul Oval este încărcat de ornamente aurite, iar pe peluză au fost ridicate două catarge uriaşe, pe care flutură steaguri americane mari.