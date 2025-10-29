Preşedintele SUA, Donald Trump, a aterizat, miercuri, în Coreea de Sud pentru ultima etapă a călătoriei sale în Asia, optimist în privinţa încheierii unui armistiţiu în războiul comercial cu preşedintele chinez Xi Jinping, după discuţiile de la întâlnirea cu Lee Jae Myung din Coreea de Sud.

Sosind de la Tokyo la câteva ore după ce Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară, Trump urmează să ţină un discurs la un summit al directorilor executivi şi să se întâlnească cu Lee în Gyeongju, un oraş liniştit din Coreea de Sud, plin de morminte şi palate istorice.

Principalul punct pe agenda de miercuri va fi acordul comercial nerezolvat între SUA şi Coreea de Sud, înaintea întâlnirii preconizate cu Xi de joi, a cărei perspectivă a stimulat deja pieţele globale, scrie News.

Vorbind reporterilor la bordul Air Force One în drum spre Gyeongju, Trump a respins testul cu racheta nord-coreeană şi a spus că este concentrat pe întâlnirea sa cu liderul celei de-a doua economii mondiale.

”Relaţia cu China este foarte bună. Aşadar, cred că vom avea un rezultat foarte bun pentru ţara noastră şi pentru lume, de fapt”, a spus Trump.

El se aşteaptă să reducă tarifele SUA pentru produsele chinezeşti în schimbul angajamentului Beijingului de a reduce exporturile de precursori chimici ai fentanilului, a adăugat el.

După sosirea în oraşul Busan din sudul ţării, Trump a păşit pe covorul roşu, strângând mâinile oficialilor, în timp ce orchestra interpreta melodia YMCA a formaţiei Village People, una dintre preferatele preşedintelui american, adesea cântată la mitingurile sale politice. Apoi s-a urcat în elicopter, îndreptându-se spre Gyeongju.

Negocierile comerciale cu Corea de Sud, dificile

Trump nu a menţionat miercuri negocierile comerciale cu Coreea de Sud, ambele părţi minimizând perspectiva unor progrese în discuţiile dintre lideri.

Cei doi aliaţi au anunţat la sfârşitul lunii iulie un acord în baza căruia Coreea de Sud ar evita cele mai severe tarife vamale, acceptând să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite. Însă negocierile privind structura acestor investiţii au ajuns într-un impas.

Trump a presat, de asemenea, aliaţi precum Coreea de Sud să plătească mai mult pentru apărare, iar Coreea de Sud a solicitat reforme ale legilor americane privind imigraţia, pentru a permite mai multor muncitori să construiască fabrici, după un raid asupra unei fabrici de baterii Hyundai Motor.

Liderii vor discuta despre comerţ, investiţii şi pace în peninsula coreeană în cadrul discuţiilor de miercuri, a declarat biroul lui Lee, referindu-se la angajamentul cu Coreea de Nord.

Trump a făcut apeluri repetate pentru o întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, inclusiv în timpul acestei călătorii, dar nu a existat niciun comentariu public din partea Phenianului. Kim a declarat anterior că ar putea fi deschis la discuţii dacă Washingtonul încetează să-l preseze să renunţe la armele nucleare.

Taiwan pe agenda?

Christopher Padilla, consilier senior la firma de consultanţă Brunswick Group din Washington, a declarat că Trump, care va lipsi de la summitul liderilor APEC, nu agreează marile reuniuni internaţionale şi preferă întâlnirile individuale cu liderii.

”Dar, în timp ce SUA se retrag, majoritatea ţărilor din lume au continuat să colaboreze prin intermediul acestor instituţii, considerându-le o sursă utilă de cooperare în probleme internaţionale”, a spus Padilla.

În schimb, Trump va ţine un discurs la summitul CEO al APEC, va lua cina cu Lee şi va avea întâlniri bilaterale cu liderii mai multor ţări, inclusiv cu Xi din China.

Negociatorii din cele două economii de top ale lumii au convenit duminică asupra unui cadru pentru un acord privind suspendarea tarifelor americane mai mari şi a controalelor chineze asupra exporturilor de pământuri rare, au declarat oficiali americani.

Vestea a determinat creşterea acţiunilor la niveluri record. Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a declarat marţi că nu este îngrijorat că Trump ar ”abandona” insula în cadrul întâlnirii sale de săptămâna aceasta cu Xi.

De la preluarea mandatului în ianuarie, Trump a oscilat în poziţia sa faţă de Taiwan, revendicat de China, în încercarea de a încheia un acord comercial cu Beijingul. Trump afirmă că Xi i-a spus că nu va invada Taiwanul cât timp preşedintele republican se află la putere, dar Trump nu a aprobat încă niciun nou acord de vânzare de arme americane către Taipei.

Trump a declarat miercuri reporterilor că nu ştie dacă va discuta sau nu despre Taiwan cu Xi.

Ultima oprire în călătoria din Asia

Trump ajunge la Gyeongju după o vizită fulgerătoare în regiune, una dintre cele mai afectate de politicile sale tarifare şi de intensificarea concurenţei dintre SUA şi China.

În Malaezia, el a anunţat o serie de acorduri comerciale şi a supravegheat semnarea unui acord extins între Thailanda şi Cambodgia după un conflict la frontieră.

Marţi, la Tokyo, Trump a lăudat-o pe prima femeie prim-ministru a Japoniei, Sanae Takaichi, salutând angajamentul acesteia de a accelera consolidarea militară şi semnând acorduri privind comerţul şi pământurile rare.

SUA şi Japonia au publicat, de asemenea, o listă de proiecte în care companiile japoneze vizează investiţii americane, legate de angajamentul asumat de Tokyo la începutul acestui an de a investi 550 de miliarde de dolari în investiţii strategice, împrumuturi şi garanţii în SUA, în schimbul amânării tarifelor.

Washingtonul a presat Coreea de Sud să încheie un acord similar, dar Seulul spune că nu îşi poate permite să plătească cei 350 de miliarde de dolari pe care i-a promis în avans. În schimb, Coreea de Sud a oferit o combinaţie de investiţii pe etape, împrumuturi şi alte măsuri.

Marţi, Ministrul de Externe al Coreei de Sud, Cho Hyun, a declarat că o concesiune de ultim moment a Statelor Unite ar putea duce la un acord.