Joe Biden denunță „zilele întunecate” provocate de Administrația Trump. „America nu este un basm”

Joe Biden a denunțat, luni, „zilele întunecate” cu care se confruntă SUA sub mandatul lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști și să nu „renunțe” la modul în care politica de la Casa Albă, condusă de succesorul său, afectează națiunea.

Fostul președinte american a vorbit public pentru prima dată de la finalizarea unei runde de radioterapie pentru o formă agresivă de cancer de prostată, într-un discurs susținut duminică seara, în care a abordat agenda lui Trump, scrie The Guardian.

Biden a vorbit despre atacurile asupra libertății de exprimare și despre testele lui Trump asupra limitelor puterii executive.

„De la fondarea sa, America a fost un far pentru cea mai puternică idee din istoria guvernării în lume”, a spus Biden. „Această idee este mai puternică decât orice armată. Suntem mai puternici decât orice dictator.”

Fostul președinte democrat, în vârstă de 82 de ani, s-a adresat publicului din Boston după ce a primit Premiul pentru Realizări de Viață din partea Institutului Edward M. Kennedy.

El a spus că SUA depind de o președinție cu puteri limitate, un Congres funcțional și o justiție autonomă, cele trei ramuri egale ale guvernului. Cu guvernul federal confruntându-se cu unul dintre cele mai lungi blocaje financiare înregistrate, Trump a folosit această lipsă de finanțare ca o modalitate de a exercita un control nou asupra guvernului.

„Prietenii mei, nu pot cosmetiza nimic din toate acestea. Sunt zile întunecate”, a spus Biden, înainte de a prezice că țara „își va regăsi din nou busola adevărată” și „va ieși mai puternică, mai înțeleaptă și mai rezistentă, mai dreaptă, atât timp cât ne păstrăm credința.”

Biden a enumerat exemple de persoane care își mențin poziția împotriva amenințărilor din partea administrației actuale, citând angajați federali care demisionează în semn de protest și universități sau comedianți care au fost vizați de Trump.

„Prezentatorii de emisiuni de noapte continuă să arate lumina asupra libertății de exprimare, știind că carierele lor sunt în joc”, a spus el.

Biden a făcut, de asemenea, aprecieri pentru orice oficial republican ales care votează sau se opune deschis administrației Trump.

„America nu este un basm”, a spus el. „De 250 de ani, a fost un constant joc de forță și echilibru, o luptă existențială între pericol și posibilitate.” El a încheiat discursul îndemnând oamenii să „se ridice din nou”.

Joe Biden a părăsit funcția în ianuarie, după ce a servit un mandat la Casa Albă. El și-a abandonat candidatura pentru realegere după ce a fost presat în urma unui dezacord dezastruos cu Trump și a preocupărilor legate de vârsta, sănătatea și aptitudinea sa mentală. Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris, și-a lansat candidatura imediat după aceea, dar a pierdut în fața lui Trump în noiembrie anul trecut.

În mai, biroul post-prezidențial al lui Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu cancer de prostată și că boala s-a răspândit la oase.