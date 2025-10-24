Donald Trump ar urma să boteze sala de bal care se construiește la Casa Albă cu numele său

Președintele Donald Trump va numi probabil noua sală de bal a Casei Albe, în valoare de 300 de milioane de dolari, după numele său, potrivit unor oficiali de rang înalt din administrație.

Deja, oficialii se referă la clădire ca la „Sala de bal a președintelui Donald J. Trump”. Acest nume va rămâne probabil, potrivit ABC News.

Trump nu a spus public cum intenționează să numească sala de bal, dar este cunoscut pentru faptul că își marchează proiectele de construcție după numele său - și se pare că acest proiect nu va fi diferit.

Când a fost întrebat joi de corespondentul șef al ABC News de la Casa Albă, Mary Bruce, dacă are deja un nume pentru sala sa de bal, Trump a zâmbit și a spus: „Nu voi intra în asta acum”.

Întreaga aripă de est a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal de 90.000 de metri pătrați a lui Trump.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru ABC News că s-au strâns 350 de milioane de dolari pentru proiectul sălii de bal, spunând că președintele „a primit un sprijin atât de pozitiv și copleșitor pentru sala de bal încât continuă să primească donații”.

Oficialul a declarat că viitoarea construcție va costa în continuare 300 de milioane de dolari începând de acum, dar nu a spus ce intenționează Trump să facă cu cele 50 de milioane de dolari suplimentare colectate.

Întrebat joi de corespondentul ABC News de la Casa Albă, Karen Travers, câți bani proprii intenționează să doneze pentru sala de bal, Trump a răspuns: "Oh, milioane de dolari. Da. Ei bine, eu, de asemenea, dau, știți, dau o mulțime de bani pentru Casa Albă. Casa Albă este, după cum știți, îmi dau salariul și, de obicei, îmi place să îi direcționez către Casa Albă, deoarece această casă a fost puțin abandonată."