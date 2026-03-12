Atac la o sinagogă din Michigan, SUA. Suspectul, ucis de agenții de securitate după ce a intrat cu un camion în Temple Israel

Un atac a avut loc joi după‑amiază la sinagoga Temple Israel din West Bloomfield, Michigan (SUA). Un bărbat a intrat cu un camion în clădire. Suspectul a coborât din vehicul având asupra lui o armă și a fost ulterior împușcat de echipa de securitate, înainte ca cineva din interior să fie rănit, potrivit CBS News

Potrivit șerifului comitatului Oakland, Michael Bouchard, incidentul a avut loc joi după-amiază, când un bărbat a forțat cu un camion intrarea principală a sinagogii și a pătruns cu vehiculul pe un coridor al clădirii.

Două surse din rândul forțelor de ordine au afirmat că suspectul a coborât din camion având asupra lui o armă lungă, moment în care agenții de securitate ai sinagogii au intervenit și l-au neurealizat.

„Securitatea și-a făcut treaba, iar apoi au intervenit și echipele de răspuns”, a spus șeriful, precizând că reacția rapidă a prevenit o tragedie.

Unul dintre responsabilii de securitate a fost lovit de camion și a fost transportat la spital, fiind în stare stabilă.

Suspiciuni privind un posibil dispozitiv exploziv

După incident, interiorul vehiculului a luat foc, iar anchetatorii au procedat la verificarea camionului pentru a exclude prezența unui dispozitiv exploziv improvizat.

Autoritățile au precizat că suspectul era singura persoană aflată în vehicul.

FBI a trimis echipe la fața locului, directorul Kash Patel confirmând că agenții federali participă la investigație.

Temple Israel, situată în West Bloomfield, este cea mai mare sinagogă reformistă din Statele Unite, fapt care a amplificat nivelul de alertă. La fața locului au intervenit poliția locală, Biroul Șerifului, Poliția Statului Michigan și echipe de intervenție de urgență.

Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană

Șeriful a făcut apel la populație să evite zona:

„Nu veniți aici. Este o scenă activă și foarte aglomerată”, a transmis Michael Bouchard.

Mai multe școli din apropiere și unități din districtul Bloomfield Hills au intrat în regim de securizare.

Federația Evreiască din Detroit a cerut tuturor organizațiilor evreiești să activeze protocolul de lockout.

„Antisemitismul și violența nu au loc în statul nostru”

Părinții elevilor de la Temple Israel au fost direcționați către Jewish Community Center pentru a-și recupera copiii în siguranță, relatează CBS News.

„Comunitatea evreiască din Michigan trebuie să se poată ruga și trăi în pace. Antisemitismul și violența nu au loc în statul nostru.”, a transmis guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer.

Procurorul general Dana Nessel a condamnat incidentul și a făcut apel la solidaritate.

Poliția din Ann Arbor și alte departamente din regiune au sporit numărul patrulelor în jurul lăcașelor de cult și al școlilor, ca măsură preventivă.

Autoritățile nu au oferit încă detalii despre identitatea suspectului sau despre un posibil motiv al atacului. Clădirea a fost evacuată complet, iar anchetatorii analizează imaginile de supraveghere și vehiculul folosit în incident.

FBI avertizase Casa Albă în legătură cu posibile atacuri teroriste

De precizat că, anterior, FBI avertizase Casa Albă în legătură cu posibile atacuri teroriste în California.

⚡️ The White House responds to reports of a potential threat from Iran in CaliforniaThe White House press secretary criticized ABC News for reporting on an FBI warning, stating that the material spreads false information and aims to scare Americans.“This post and material… https://t.co/RwEAD0npMy pic.twitter.com/WUnRvfGmh2 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026

Amintim că, în 2019, un bărbat a deschis focul la o sinagogă din oraşul Californian Poway. O persoană a murit şi alte trei au fost rănite.

în 2005, mai multe persoane au murit după ce o mașină a intrat în trecătorii din fața sinagogii Heaton Park Hebrew Congregation, din orașul britanic Manchester, iar un bărbat a fost înjunghiat, înainte ca suspectul să fie împușcat de poliție.