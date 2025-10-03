Poliția din Manchester a împușcat accidental enoriași care se luptau cu atacatorul de la sinagogă

Una dintre persoanele care a murit în urma atacului terorist de la o sinagogă din Manchester a fost împușcată de poliție, relatează Daily Mail.

Poliția din Greater Manchester a recunoscut că unul dintre bărbații decedați a fost împușcat, adăugând că o a doua victimă a suferit o rană care nu îi pune viața în pericol.

În momentul atacului, ambii enoriași baricadau ușa sinagogii și încercau să-l împiedice pe atacator, un britanic de origine siriană, să pătrundă înăuntru.

Într-un comunicat emis în această dimineață, Poliția din Greater Manchester a declarat că probabil atacatorul Jihad Al-Shamie, în vârstă de 35 de ani, nu avea asupra lui armă de foc și că ambele persoane au fost împușcate de ofițeri de poliție.

Melvin Cravitz, în vârstă de 66 de ani, și Adrian Daulby, în vârstă de 53 de ani, au fost uciși în urma atacului comis joi dimineață în fața sinagogii Heaton Park Congregation din Manchester.

Daulby era voluntar la Community Security Trust și ajuta la paza sinagogii în acel moment, a declarat o rudă.

Al-Shamie, născut în Siria, care a venit în Marea Britanie în copilărie și a primit cetățenia britanică în 2006, a fost, de asemenea, împușcat mortal de poliție. Nu era cunoscut de poliția antiteroristă sau de serviciile de securitate înainte de atacul de joi.

„Se crede în prezent că suspectul, Jihad Al-Shamie, nu deținea o armă de foc, iar singurele focuri de armă trase au fost de la ofițerii autorizați ai GMP, în timp ce aceștia lucrau pentru a-l împiedica pe infractor să intre în lăcașul de cult și să provoace pagube suplimentare comunității noastre evreiești.”

„Prin urmare, sub rezerva unor examinări medico-legale suplimentare, această vătămare ar fi putut fi, din păcate, o consecință tragică și neprevăzută a acțiunilor urgente necesare întreprinse de ofițeri pentru a pune capăt acestui atac violent.”

„De asemenea, am fost informați de către profesioniștii din domeniul medical că una dintre cele trei victime care primesc în prezent tratament în spital a suferit și o rană prin împușcare, care, din fericire, nu îi pune viața în pericol.”

„Se crede că ambele victime se aflau aproape una de alta în spatele ușii sinagogii, enoriașii acționând cu curaj pentru a-l împiedica pe atacator să intre.”

Informația survine după ce șeful poliției i-a lăudat joi pe ofițerii „curajoși” și a povestit cum polițiștii înarmați care s-au deplasat la fața locului l-au împușcat mortal pe Al-Shamie într-un interval de doar șapte minute de la primul apel de urgență.