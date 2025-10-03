Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană

Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, potrivit AFP.

Doi bărbaţi cu vârsta de aproximativ treizeci de ani şi o femeie de şaizeci de ani, au fost reţinuţi joi seara, fiind suspectaţi de „comitere, pregătire şi incitare la acte teroriste”, a precizat poliţia locală, scrie Agerpres, care citează AFP.

Prim-ministru britanic a anunţat joi că este în curs desfăşurarea de forţe de poliţie la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost ucişi doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.

„Vom face totul pentru a menţine siguranţa comunităţii noastre evreieşti", a asigurat Keir Starmer de la Londra după incidentul din nordul Angliei.

Au fost confirmate decesele a două victime, iar alte trei persoane erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar cel puţin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit.

Amintim că, în urmă cu doi ani, un adolescent din Siria a fost reținut la Paris pentru că a atacat un rabin în metrou.