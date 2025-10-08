Atacatorul de la sinagoga din Manchester a revendicat atacul în numele Statului Islamic

Autorul atacului de săptămâna trecută de la sinagoga Congregaţiei Ebraice Heaton Park din Manchester a sunat la poliţie în timpul incidentului și a afirmat că acţionează în numele grupării Stat Islamic, au anunțat miercuri autoritățile britanice, citate de AFP și Reuters.

Atacatorul, Jihad al-Shamie, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani, a fost ucis de poliţie la faţa locului. În atac și-au pierdut viața doi credincioși evrei, Melvin Cravitz și Adrian Daulby, iar alte trei persoane au fost grav rănite. Poliţia a precizat că Adrian Daulby și unul dintre răniți au fost împușcați în timp ce încercau să-l oprească pe agresor să intre în lăcașul de cult.

Conform poliției, al-Shamie a intrat mai întâi cu mașina în persoane aflate în fața sinagogii, apoi a ieșit și i-a atacat pe credincioși cu un cuțit. Deși bărbatul nu a făcut niciodată obiectul unei sesizări pentru extremism, autoritățile consideră că „este posibil să fi fost influențat de ideologia islamistă radicală”.

Poliţia continuă ancheta pentru a stabili toate detaliile incidentului și eventualele legături cu organizații teroriste internaționale.