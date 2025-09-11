search
America, în genunchi. Uciderea lui Charlie Kirk aruncă o lumină cruntă asupra unei politici frânte și radicalizate - analiză BBC

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sub cerul senin al unui campus universitar din Utah, într-o atmosferă aparent festivă, s-a consumat miercuri unul dintre cele mai tulburătoare episoade de violenţă politică din istoria recentă a Statelor Unite. Charlie Kirk, o figură proeminentă a dreptei americane şi lider al organizaţiei Turning Point USA, a fost împuşcat mortal în timp ce participa la o dezbatere publică destinată studenţilor. Avea 31 de ani.

Charlie Kirk a fost împuşcat mortal în timp ce participa la o dezbatere publică FOTO:Profimedia
Charlie Kirk a fost împuşcat mortal în timp ce participa la o dezbatere publică FOTO:Profimedia

Un glonţ l-a atins în zona gâtului, iar în câteva secunde, evenimentul s-a transformat într-un haos de ţipete şi panică. Înregistrările video, transmise în timp real, au surprins nu doar momentul atacului, ci şi reacţiile celor prezenţi – o generaţie tânără, polarizată, prinsă între admiraţie şi revoltă faţă de un personaj controversat.

Erou, martir sau produs al polarizării?

Pentru mii de studenţi conservatori, Charlie Kirk era un simbol. Un orator abil, un apărător vocal al dreptului la port-armă şi un susţinător fervent al lui Donald Trump, Kirk devenise în ultimii ani una dintre cele mai sonore voci ale noii drepte americane. Discursul său, adesea agresiv, profund anti-progresist, i-a atras deopotrivă susţinători devotaţi şi critici virulenţi.

Alegând deliberat campusurile universitare – unde opinia publică înclină majoritar spre stânga – pentru a-şi susţine punctele de vedere, Kirk nu se ferea de confruntare. Sub cortul inscripţionat cu deviza "Prove me wrong" (Dovedește-mi că greșesc), a încurajat dezbaterea, dar şi antagonismul. Atacul de miercuri pare să fi fost culmea acestei tensiuni acumulate, notează BBC.

O scenă repetitivă într-un peisaj politic degradat

Din păcate, crima nu este un caz izolat. Este doar cel mai recent episod dintr-o serie tot mai lungă de acte de violenţă cu tentă politică în SUA. În ultimele 24 de luni, democraţi şi republicani deopotrivă au fost ţinte ale atacurilor – unele fatale, altele ratate în ultima clipă. Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump la Butler, Pennsylvania, a fost, în sine, un semnal de alarmă ignorat de mulţi.

În 2017, congresmeni republicani erau vizaţi în timpul unui antrenament sportiv. În 2022, un agresor a pătruns în locuinţa lui Nancy Pelosi, atacându-l pe soţul acesteia. Iar în acest an, doi legislatori democraţi din Minnesota au fost împuşcaţi în propriile case. Tendinţa este clară: politica americană nu mai este doar polarizată – este infestată de ură, frică şi arme.

Dincolo de retorică – o naţiune în criză

Reacţiile au venit prompt, dar previzibil. Donald Trump a numit asasinatul „un moment întunecat pentru America”, acuzând „stânga radicală” de propagarea urii care ar fi alimentat crima. Reacţia sa a fost întâmpinată cu aplauze în mediul conservator, unde deja circulă apeluri pentru o acţiune dură împotriva grupărilor de stânga.

Christopher Rufo, o altă voce influentă din cercurile conservatoare, a cerut pe X „infiltrarea, destructurarea, arestarea şi încarcerarea celor responsabili de acest haos” – o formulare care aminteşte mai degrabă de manuale de contra-insurgenţă decât de democraţie liberală.

Însă la Washington, imediat după momentul de reculegere organizat în Congres în memoria lui Kirk, lucrurile au degenerat într-o nouă confruntare verbală între aleşi. Un simbol în sine: nici moartea nu mai reuşeşte să unească o scenă politică în ruină.

„Este asta America pe care o aniversăm?”

În Utah, guvernatorul Spencer Cox – cunoscut pentru poziţiile sale moderate – a ţinut o conferinţă de presă vizibil afectat. În pragul aniversării a 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii americane, întrebarea pe care a lansat-o a fost dureroasă: „Este acesta rezultatul a două secole şi jumătate de democraţie?”

Răspunsul lui – „Sper că nu” – a venit cu o ezitare care spune mai mult decât orice slogan de campanie. Într-o Americă în care nimeni nu mai pare în siguranţă în spaţiul public, în care liderii politici ajung victime sau ţinte, viitorul democraţiei pare mai degrabă o întrebare decât o certitudine.

Politică în era fricii

Dezbaterea reală care se profilează acum în tabăra conservatoare este una de ordin logistic: cât de multă securitate este necesară pentru a participa la un eveniment public? Dar întrebarea mai profundă, rămasă în suspensie, este alta: mai poate funcţiona o democraţie în care ideile sunt întâmpinate cu gloanţe?

Ceea ce pare limpede este că violenţa devine limbajul dominant într-un spaţiu politic deja divizat până la capăt. Şi dacă această spirală nu este oprită, consecinţele vor fi nu doar mortale, ci poate ireversibile.

SUA

