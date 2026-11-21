Bursa americană Nasdaq a pierdut toate câștigurile înregistrate de la începutul anului 2026, încheind săptămâna cu o scădere de aproximativ 5% față de valoarea de la 1 ianuarie. Nici listarea record a companiei Anthropic, dezvoltatoarea chatbotului Claude, nu a reușit să oprească declinul acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale. Investitorii încep să pună sub semnul întrebării sumele uriașe direcționate către dezvoltarea acestei tehnologii și capacitatea companiilor de a obține profituri care să justifice investițiile.

Nasdaq șterge toate câștigurile din 2026, pe fondul unei vânzări masive de acțiuni din sectorul AI. Foto: Anthropic

Indicele Nasdaq Composite a încheiat ședința de vineri în scădere, după o săptămână marcată de vânzări masive de acțiuni din domeniul tehnologiei. Potrivit The Wall Street Journal, piața americană de tehnologie a pierdut aproximativ 4.000 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în această săptămână, notează The Guardian.

În același timp, Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au intrat în zona de corecție, definită printr-o scădere de cel puțin 10% față de cel mai recent maxim.

Listarea Anthropic, considerată cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie, nu a reușit să schimbe sentimentul negativ de pe piețe. Acțiunile companiei au scăzut vineri cu 9%, până la 88,30 dolari, apropiindu-se de prețul de 83 de dolari stabilit pentru debutul bursier.

Evoluția vine după o primă zi de tranzacționare spectaculoasă, joi, când titlurile Anthropic au crescut cu 17%, după ce în primele momente ale ședinței înregistraseră un avans de aproape 40%.

Acțiunile Nvidia, Micron și SanDisk au pierdut masiv

Declinul s-a extins rapid la marile companii din industria semiconductorilor și a inteligenței artificiale.

Acțiunile producătorului de cipuri SanDisk au scăzut vineri cu 14%, în timp ce titlurile rivalului Micron au pierdut 12%. Nvidia a înregistrat, la rândul său, o depreciere de 14%, ceea ce a șters sute de miliarde de dolari din capitalizarea companiei.

Neil Wilson, strateg de investiții la Saxo, a descris evoluția pieței drept o vânzare continuă de acțiuni din sectorul tehnologic.

„Acțiunile Anthropic s-au prăbușit, coborând până la nivelul de 85 de dolari, pe măsură ce euforia de după listarea la bursă a făcut loc realității unei vânzări masive de titluri din sectorul tehnologic și al inteligenței artificiale, care nu pare să se atenueze prea curând”, a declarat acesta.

La presiunea asupra acțiunilor Nvidia s-a adăugat și o investigație a autorităților din California, în cadrul căreia compania a primit o citație pentru a clarifica dacă procesoarele sale avansate au ajuns în China.

Bursele asiatice au înregistrat cea mai slabă săptămână din 2020

Vânzările nu s-au limitat la Statele Unite. Piețele asiatice au încheiat săptămâna cu cele mai mari pierderi din ultimii șase ani, pe fondul declinului acțiunilor marilor producători de cipuri.

În Taiwan, indicele bursier a scăzut cu 6,7%, atingând cel mai redus nivel de la jumătatea lunii aprilie. Acțiunile producătorului de semiconductori TSMC au pierdut aproximativ 6%.

Amploarea scăderilor a determinat conducerea bursei din Taiwan să transmită un mesaj de reasigurare investitorilor, promițând măsuri pentru menținerea stabilității piețelor de capital și subliniind importanța fundamentelor companiilor locale.

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În Japonia, indicele Nikkei a coborât cu 5%, în timp ce indicele sud-coreean Kospi, puternic expus sectorului tehnologic, a pierdut 5,5%.

SoftBank, unul dintre cei mai importanți investitori în industria tehnologică și în dezvoltarea inteligenței artificiale, a înregistrat cea mai slabă ședință bursieră din ultimii peste doi ani. Acțiunile companiei au scăzut cu 14,5% la Tokyo, pe fondul îngrijorărilor legate de investițiile sale masive în AI.

Nici bursele europene nu au fost ocolite de declin. Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 1,9% vineri, consemnând cea mai slabă săptămână din martie 2025. La Londra, indicele FTSE 100 a coborât la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni și a încheiat săptămâna cu o scădere de 5,1%, cea mai mare de la începutul războiului din Iran.

Investitorii se întreabă dacă investițiile în AI vor aduce profituri pe măsură

Listarea Anthropic nu a reușit să înlăture temerile legate de evaluările ridicate ale companiilor din domeniul inteligenței artificiale și de sustenabilitatea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

Investitorii analizează tot mai atent dacă veniturile și profiturile viitoare vor putea justifica miliardele de dolari investite în infrastructură, centre de date și procesoare specializate.

Chris Beauchamp, analist-șef de piață la platforma de tranzacționare IG, a avansat și posibilitatea ca listarea Anthropic să fi contribuit la diminuarea lichidităților disponibile pe piață. Unii investitori ar putea vinde acțiuni ale altor companii pentru a strânge bani necesari achiziționării titlurilor noului emitent.

„Scăderea față de maximele de ieri transmite mesajul că s-ar putea întâmpla mai multe lucruri decât își dau seama investitorii. În timp ce brokerii încearcă să cumpere mai multe acțiuni, lichiditățile trebuie să provină de undeva, iar primele care ar putea resimți presiunea sunt celelalte companii din sectorul tehnologic”, a explicat Beauchamp.

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Daniela Hathorn, analist senior de piață la Capital.com, consideră că oferta publică inițială a Anthropic a demonstrat că interesul pentru investițiile în inteligența artificială rămâne ridicat, dar nu a fost suficient pentru a depăși îngrijorările legate de evaluările companiilor, profitabilitate și amploarea cheltuielilor.

„Sentimentul general al pieței s-a schimbat: investitorii nu mai cumpără automat acțiunile atunci când prețurile scad, ci se întreabă dacă această corecție va continua”, a declarat analista.

Dolarul se apreciază, iar aurul se îndreaptă spre cea mai slabă săptămână din martie

Pe lângă declinul acțiunilor tehnologice, piețele financiare sunt influențate și de temerile privind politica monetară din Statele Unite.

Posibilitatea ca Rezerva Federală americană (Fed) să majoreze dobânzile pentru a combate inflația a contribuit la aprecierea dolarului, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 19 luni.

În schimb, prețul aurului a scăzut, metalul prețios fiind pe cale să înregistreze cea mai slabă săptămână din martie.