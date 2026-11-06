 Arcul de triumf de 76 de metri dorit de Trump, blocat de un judecător. De ce este contestată construcția | adevarul.ro
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Arcul de triumf de 76 de metri dorit de Trump, blocat de un judecător. De ce este contestată construcția

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Un judecător federal a blocat construcția arcului de triumf propus de președintele SUA, Donald Trump, oprind lucrările pe care administrația spera să le înceapă imediat. Arcul, cu o înălțime de aproximativ 76 de metri, ar urma să fie amplasat în Washington D.C., pe insula de trafic de la capătul podului care leagă Memorialul Lincoln de Cimitirul Național Arlington.

arc de triumf propus de donald trump in washington d c png
Foto: Captură video Youtube/NBC News

Potrivit National Public Radio (NPR), oficialii administrației Trump au declarat că lucrările s-ar desfășura 20 de ore pe zi, pe tot parcursul anului, timp de doi până la trei ani.

Pe lângă faptul că pun sub semnul întrebării legalitatea proiectului, autoritățile din Washington D.C. și Virginia susțin că lucrările ar provoca numeroase perturbări financiare și logistice.

„Prejudiciile anticipate se vor materializa imediat ce începe construcția, în parte pentru că perturbările traficului vor apărea chiar de la început”, a afirmat judecătoarea Tanya Chutkan.

Decizia judecătoarei a venit la mai puțin de două ore după ce o comisie federală de urbanism, formată în mare parte din aliați ai președintelui, a acordat aprobarea finală proiectului, cu un vot de 8 la 4. Comisia Națională de Planificare a Capitalei a ascultat aproape opt ore de apeluri emoționante din partea veteranilor, parlamentarilor, locuitorilor și a altor cetățeni care se opun construcției.

Administrația Trump informase anterior instanța că ar putea începe lucrările de excavare chiar în aceeași zi, deși nu obținuse aprobarea Congresului, iar acțiunea în justiție împotriva proiectului continua să se extindă.

Un grup de veterani ai Războiului din Vietnam și un istoric de arhitectură, alături de autoritățile din Washington D.C. și Virginia, contestă în instanță legalitatea proiectului, susținând că acesta nu are aprobarea Congresului.

Între timp, zeci de persoane au protestat față de construcția arcului, invocând impactul asupra peisajului capitalei, lipsa de respect față de militarii înmormântați la Cimitirul Național Arlington și riscurile pentru traficul aerian din zonă.

Lăsând la o parte toate preocupările și problemele legitime legate de aprobările necesare, finanțare, utilizarea terenului, atribuirea directă a contractelor și evaluarea de specialitate, poporul american și-a spus părerea marțea trecută, la urne”, a declarat Emi Yamauchi, fostă locuitoare a Washingtonului.

„Au spus că s-au săturat de proiecte de vanitate, de corupție și de distrugerea peisajului din jurul Reflecting Pool.”

Doar câțiva dintre vorbitori și-au exprimat susținerea pentru arc. Printre aceștia s-au numărat republicanii Andrew Clyde, din Georgia, și Brian Mast, din Florida, ambii veterani.

Ce spun criticii despre Arcul de triumf

Organizațiile pentru protejarea patrimoniului istoric au criticat atât procedura, cât și rezultatul votului. Brent Leggs, președintele și directorul executiv al organizației National Trust for Historic Preservation, a calificat votul din acea seară drept o „farsă”.

„Subminează procesul democratic, încalcă legislația federală și reprezintă o insultă la adresa veteranilor națiunii noastre, care au făcut sacrificiul suprem. Încă de la început, acest proiect al Arcului a fost împins înainte de un sentiment artificial de urgență, în timp ce opoziția publică a fost ignorată”, a declarat acesta într-un comunicat.

De asemenea, mai mulți democrați au anunțat că vor iniția demersuri în acest sens după preluarea majorității, în ianuarie, în timp ce reprezentantul Don Beyer a propus deja o lege care ar interzice construcția arcului și finanțarea acestuia.

La rândul său, reprezentantul Jared Huffman, democrat din California și principalul membru democrat al Comisiei pentru Resurse Naturale din Camera Reprezentanților, i-a avertizat pe membrii comisiei că firmele și „oficialii care lucrează pentru promovarea unui proiect neautorizat de Congres se expun unor riscuri juridice”.

„Îi îndemn pe toți oficialii și reprezentanții companiilor implicați în acest proiect ilegal să ia în considerare riscurile juridice la care s-ar putea expune prin continuarea lui.

Pentru că, în cazul în care nu ați aflat încă, în curând vom avea un nou Congres care ia foarte în serios respectarea statului de drept”, a declarat Huffman.

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