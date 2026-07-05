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Aproape jumătate dintre americani nu știu semnificația Zilei Independenței, arată un sondaj

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Aproape jumătate dintre americani nu știu ce marchează Ziua Independenței, sărbătorită pe 4 iulie, arată un sondaj realizat de Cato Institute, publicat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit cercetării, 46% dintre americani și 61% dintre reprezentanții generației Z nu au știut că 4 iulie 2026 marchează 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență, documentul prin care cele 13 colonii și-au declarat independența față de Marea Britanie în 1776, notează The Independent. 

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.253 de adulți americani și a evaluat cunoștințele acestora despre istoria independenței și despre Constituția Statelor Unite.

Doar șase din zece americani știu de cine și-au declarat independența

Doar 61% dintre respondenți au identificat corect Regatul Unit drept țara față de care cele 13 colonii și-au declarat independența.

Restul participanților fie au recunoscut că nu știu răspunsul (25%), fie au indicat alte variante, precum Europa (4%), Franța (4%), Canada (3%), Spania (2%) sau Germania (2%).

De asemenea, 57% dintre americani nu au știut de ce coloniile au decis să își proclame independența în 1776. Doar 43% au răspuns corect că decizia a fost luată în semn de protest față de taxele ridicate impuse de coroana britanică și lipsa reprezentării politice.

În plus, 58% dintre cei chestionați nu au putut identifica principalul scop al Constituției Statelor Unite, acela de a stabili și limita puterile guvernului federal.

Americanii sunt îngrijorați pentru viitorul democrației

Sondajul a analizat și percepția populației asupra stării democrației americane.

Peste jumătate dintre respondenți (56%) s-au declarat îngrijorați că Statele Unite ar putea înceta să mai fie o țară liberă.

Întrebați care sunt cele mai mari amenințări la adresa republicii americane, participanții au indicat:

  • corupția (30%);
  • politicienii care ignoră Constituția (26%);
  • influența excesivă a celor foarte bogați (24%);
  • concentrarea prea multor puteri în mâinile președintelui (21%).

Atât alegătorii republicani, cât și cei democrați au indicat corupția drept cea mai mare amenințare la adresa libertății.

În același timp, 38% dintre americani consideră că este acceptabil ca un președinte pe care îl susțin să depășească limitele impuse de Constituție pentru a-și atinge obiectivele.

Autorii studiului concluzionează că, deși majoritatea americanilor se declară mândri de țara lor, rezultatele evidențiază „o incertitudine și o îngrijorare remarcabile” cu privire la cunoașterea valorilor fundamentale pe care se bazează statul american.

Potrivit raportului, cei mai puțin familiarizați cu istoria și principiile fondatoare ale Statelor Unite sunt tinerii din generația Z, care se simt mai puțin conectați la originile țării și sunt mai sceptici în privința viitorului acesteia.

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