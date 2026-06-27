Președintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou pașaport american, în ediție limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declarației de Independență a SUA.

„Noul paşaport al SUA, în care se afirmă «Bun venit, dar purtați-vă bine!»”, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Imaginea îl arată pe preşedintele american cu privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa şi având în spate textul Declaraţiei de Independenţă. Ea pare să se inspire dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.

Pe a doua pagină se regăseşte un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă în 1776, însoţit de fraza „Statele Unite ale Americii 250”.

Casa Albă a publicat de asemenea această imagine cu legenda „Paşaport Patriot”.

Niciun preşedinte american aflat în funcţie nu a figurat vreodată pe paşapoarte, potrivit Agerpres.

Acest anunţ se înscrie în o serie de decizii care urmăresc să impună amprenta lui Donald Trump pe numeroase clădiri sau simboluri ale SUA, suscitând acuzaţii privind cultul personalităţii.

Semnătura lui Donald Trump va figura de asemenea pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un preşedinte al SUA în funcţie.