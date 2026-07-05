Video Momentul în care un parașutist cade peste un cort plin de spectatori la festivitățile de Ziua Independenței SUA

Un parașutist a scăpat nevătămat după ce a ratat zona de aterizare și s-a prăbușit peste un cort în timpul unui eveniment de rodeo desfășurat în statul american California. Deși impactul a părut violent, acesta a revenit în aer chiar a doua zi.

Incidentul s-a produs joi, în cadrul evenimentului Folsom Pro Rodeo, din nordul Californiei. Imaginile surprinse la fața locului îl arată pe parașutist ratând punctul de aterizare și izbindu-se de un cort amplasat pentru a le oferi umbră spectatorilor.

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Potrivit organizatorilor, cortul a atenuat impactul și a contribuit la evitarea unor răni grave.

Un purtător de cuvânt al evenimentului a declarat că parașutistul, identificat doar cu prenumele Ross, nu a fost rănit și a revenit în fața publicului la doar 10-15 minute după incident, unde a salutat spectatorii.

Mai mult, acesta a efectuat o nouă săritură vineri, dar și sâmbătă, fără probleme.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar organizatorii au precizat că parașutistul este un sportiv cu experiență