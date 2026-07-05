Atac armat la New York în timpul focurilor de artificii de Ziua Independenței. Opt răniți, inclusiv patru copii

Opt persoane, dintre care patru copii, au fost împușcate sâmbătă seară în cartierul Coney Island din New York City, în timp ce urmăreau focurile de artificii organizate cu ocazia Zilei Independenței a Statelor Unite.

Potrivit Daily Mail, atacul a avut loc în jurul orei 22:35, în apropierea falezei, pe West 30th Street, lângă Surf Avenue, într-o zonă aglomerată de oameni veniți să urmărească focurile de artificii.

Printre victime se află un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani, ambii împușcați în piept. Tânăra a fost transportată la spital în stare critică.

Alte șase persoane au fost rănite în atac: o femeie de 25 de ani, trei băieți în vârstă de 7, 12 și 14 ani, împușcați în picioare sau în coapse, un băiat de 6 ani, rănit în abdomen, și un bărbat de 37 de ani, împușcat în umăr.

Toate victimele au fost transportate la spitale din zonă. În afară de femeia de 21 de ani, aflată în stare critică, celelalte șapte persoane sunt în stare stabilă.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații despre circumstanțele atacului. Până duminică dimineață nu fusese identificat niciun suspect și nu fusese efectuată nicio arestare, iar ancheta este în desfășurare.

Incidentul a avut loc într-o zi marcată de mai multe momente tensionate în New York. În timpul spectacolului de artificii organizat de Macy's, un incendiu a izbucnit pe Podul Brooklyn. Imagini publicate pe rețelele sociale au surprins un nor gros de fum și flăcări pe pod, în timp ce artificiile continuau să lumineze cerul. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 22:00, iar autoritățile nu au raportat victime.