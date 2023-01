Angajați plătiți să nu muncească timp de două luni

O agenție de marketing independentă din Statele Unite ale Americii, statul Idaho, își plătește angajații ca să nu lucreze timp de două luni pe an.

Această facilitate se acordă angajaților care au împlinit zece ani de activitate în cadrul companiei. „Compania a instituit recent o nouă politică prin care angajații care au lucrat în firmă timp de 10 ani primesc un bonus de 1.000 de dolari și - așa cum am experimentat eu - un concediu sabatic plătit de opt săptămâni. Așa că, atunci când am depășit recent pragul de 10 ani, am devenit primul membru al echipei care și-a făcut bagajele și a plecat pentru două luni.

Concediile sabatice nu sunt doar pentru academicieni - sunt, de asemenea, pentru oameni ca mine, care și-au dedicat cariera aceluiași angajator și au meritat o pauză prelungită. Așa cum spune politica companiei mele, «Când rămâi alături de noi, noi rămânem alături de tine». (...) Concediile sabatice oferă o protecție proactivă împotriva epuizării angajaților, un antidot pentru uzură și o protecție împotriva rătăcirii în carieră. Unii angajatori susțin că oferirea de timp liber plătit nu va ajuta la păstrarea angajaților, dar concediul meu sabatic m-a făcut să fiu mai pasionat de munca mea“, a povestit o angajată pentru publicația „Insider“.

A învățat să își folosească mai bine timpul

Femeia spune că și-a dedicat concediul familiei și a învățat să prețuiască și să folosească mult mai bine timpul petrecut acasă și cel de la serviciu: „Am prioritizat pur și simplu să fiu prezentă și să creez amintiri cu soțul și copiii mei. Maratoane de film, o excursie la Disneyland, pizza de casă (datorită cuptorului de pizza pe care l-am cumpărat cu bonusul de la compania mea), picturi murale elaborate cu cretă pe aleea noastră - nu am făcut nimic din ceea ce plănuisem să fac, dar tot ceea ce aveam nevoie să fac. Și asta s-a dovedit a fi o abordare sabatică mai eficientă și mai memorabilă decât mi-aș fi putut imagina.

Înainte de concediul sabatic, mă găseam adesea apucând telefonul pentru a verifica activitatea în timpul a ceea ce trebuia să fie timp de familie. Îmi iubesc meseria și vreau să mă asigur că echipa și clienții mei primesc ce e mai bun din mine. Dar, în realitate, niciunul dintre rolurile mele - agent de marketing, colegă de echipă, mamă, soție - nu primea ce e mai bun din mine. Faptul că am avut timpul sabatic dedicat pentru a mă concentra complet pe familia mea m-a învățat valoarea de a rămâne cu toată inima în momentul respectiv. Acum, când sunt la serviciu, sunt pe deplin la serviciu. Când sunt acasă, cu familia, îmi las telefonul pe tejghea“.