Exxon și Chevron se retrag de la marile proiecte internaționale. În ce investesc

Exxon și Chevron, cele mai mari companii petroliere din SUA, se retrag din marile proiecte petroliere internaționale și se concentrează pe o mână de active mai profitabile și mai aproape de casă, scrie WSJ.

Cei doi giganți ai combustibililor fosili plănuiesc să-și cheltuiască cea mai mare parte a bugetelor anuale în America în acest an, Chevron spunând că va folosi 70% din capitalul alocat producției în câmpurile petroliere din SUA, Argentina și Canada, iar Exxon spunând că va cheltuiește o parte similară din bugetul său în bazinul Permian din New Mexico și West Texas, Guyana, Brazilia și proiecte de gaze naturale lichefiate.

Se așteaptă ca atenția lor asupra emisferei vestice să continue ani de zile, deoarece acordă prioritate creșterii randamentului acționarilor și reduce proiectele costisitoare de foraj de frontieră. Retragerea lor din locuri precum Asia de Sud-Est, Africa de Vest, Rusia și părți ale Americii Latine – uneori prin alegere, alteori prin fiat – marchează o eră de retragere pentru companiile care au petrecut decenii punând mize în pământ în întreaga lume.

„Cazurile de plecare în țări noi sunt puține”, a spus Ben Cahill, un membru senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank de la Washington. „Este o consecință naturală a investitorilor care cer profituri mai mari. Companiile sunt mai selective.”

O mare parte din istoria lor modernă, Chevron și Exxon au cercetat globul în căutarea petrolului pe care să-l adauge la rezervele lor rezervate, o măsură cheie pe baza căreia investitorii le-au apreciat, deseori incheind parteneriate cu companii de stat în cele mai dificile și costisitoare proiecte. Domnul Cahill a spus că apariția șisturilor din SUA a atenuat preocupările companiilor petroliere occidentale cu privire la asigurarea aprovizionării cu petrol, iar o revoltă a acționarilor împotriva cheltuielilor excesive ale industriei de acum câțiva ani le-a împins să-și micșoreze amprenta și mai mult.

Anul trecut, Exxon, cu sediul în Irving, Texas, a vândut sau a propus să vândă active în Ciad, Camerun, Egipt, Irak și Nigeria, împreună cu unele active moștenite în SUA și Canada, ceea ce a obținut cel mai mare număr de astfel de vânzări din 2018, potrivit datelor. FactSet. Compania plănuia din 2018 să vândă active în valoare de cel puțin 15 miliarde de dolari, în timp ce își reduce amprenta globală și se concentrează pe cele mai valoroase active ale sale.

Producția de petrol și gaze a companiei a scăzut în 2021 cu aproape 18%, comparativ cu vârful anual din 2011, potrivit S&P Global Market Intelligence. În acea perioadă, Exxon urmărea zeci de proiecte în întreaga lume și își făcea cei mai mulți bani în afara SUA. Zilele în care gestionează numeroase proiecte internaționale se termină, a spus Neal Dingmann, analist la Truist Securities.

Producția Chevron a scăzut puțin

Între timp, producția internațională a Chevron a scăzut cu 3% anul trecut, după expirarea concesiunilor din Thailanda și Indonezia. Anul trecut, a promis că va părăsi Myanmar, invocând încălcări ale drepturilor omului. Din 2019, a descărcat active în Azerbaidjan, Danemarca, Regatul Unit și Brazilia, printre altele.

Chevron a păstrat unele active internaționale aproape de casă. SUA i-au acordat o nouă licență pentru a pompa din nou petrol în Venezuela, după ani de sancțiuni. Până acum, a spus că nu va face noi investiții în țară, ci doar va menține activele existente în timp ce va colecta datorii de la partenerul său de stat. Chevron ar trebui să se confrunte cu nenumărate probleme tehnice ale câmpurilor petroliere învechite din Venezuela și să-și asume riscuri politice pentru a se extinde acolo.

În 2021, terenurile Exxon cu puțuri active erau cu 18% mai mici decât erau în 2010; Chevron-urile au fost cu 40% mai mici, au arătat datele FactSet. Pe măsură ce și-au redus costurile, câștigurile lor au crescut, deoarece ambele au înregistrat profituri trimestriale record anul trecut, iar analiștii de la Wall Street au estimat că sunt pregătiți pentru anul să încaseze cele mai mari profituri din 2008, conform FactSet.

Exxon a declarat în decembrie că va cheltui până la 25 de miliarde de dolari în fiecare an până în 2027, în conformitate cu planurile anunțate anterior, dar sub nivelurile prepandemice, și își propune să crească producția de petrol și gaze cu 500.000 de barili pe zi în acea perioadă. De asemenea, intenționează să reducă costurile cu 9 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an, comparativ cu 2019. Chevron a spus că va crește cheltuielile cu 25% în acest an, până la 14 miliarde de dolari, cu mult sub bugetul său prepandemic.

În decembrie, directorul executiv al Chevron, Mike Wirth, a spus că această strategie va câștiga investitorii. Mulți investitori generaliști au fugit din sectorul energetic după ani de randamente slabe cauzate de cheltuieli excesive. Segmentul energetic al S&P 500 a depășit indicele mai larg anul trecut, crescând cu aproximativ 59% în 2022, comparativ cu scăderea de 19% a indicelui pentru anul trecut.

Kremlinul a șters participația Exxon

Totuși, majoritatea instituțiilor continuă să ofere companiilor petroliere o șansă largă, recuperându-se după pierderile mari din ultimul deceniu, a spus Kevin Holt, un manager de portofoliu la firma de investiții Invesco Ltd., care are aproximativ 1,44 trilioane de dolari în active gestionate, potrivit la cele mai recente dosare de reglementare.

„Nu cred că industria va respecta disciplina capitalului”, a spus Holt. „Va dura puțin mai mult timp”, ca investitorii să creadă că companiile petroliere și-au schimbat permanent obiceiurile de cheltuieli.

Cea mai semnificativă deplasare de la o țară străină anul trecut a fost în Rusia. Kremlinul a șters participația Exxon acolo într-un proiect major de petrol și gaze pe care îl operase încă din anii 1990, după ce Exxon a încercat să iasă din afacere în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Stabilirea unui punct de sprijin în Rusia a fost o parte cheie a strategiei fostului director executiv Rex Tillerson. Puține oportunități de această amploare există acum, cel puțin în afacerile tradiționale cu petrol și gaze ale industriei petroliere, a spus Tatiana Mitrova, cercetător la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universității Columbia.

Exxon și Chevron au spus că intenționează să se extindă în noi afaceri care furnizează tehnologii cu emisii scăzute de carbon altor companii, unde ar putea explora parteneriate cu țări și companii de stat care de obicei nu au acces la acele tehnologii, a spus doamna Mitrova.