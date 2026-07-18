 Popularitatea luiTrump, tot mai scăzută în rândul alegătorilor americani. Este considerat principalul responsabil pentru deteriorarea situației economice | adevarul.ro
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Popularitatea luiTrump, tot mai scăzută în rândul alegătorilor americani. Este considerat principalul responsabil pentru deteriorarea situației economice

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Majoritatea americanilor sunt tot mai îngrijoraţi de situaţia economică şi de viitorul lor financiar, în ciuda burselor aflate la niveluri ridicate şi a scăderii preţurilor carburanţilor, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia

Sondajul, realizat pe un eşantion de 1.000 de adulţi din SUA, arată că 61% dintre respondenţi sunt pesimişti în privinţa economiei şi a perspectivelor viitoare, cel mai ridicat nivel de la sfârşitul anului 2023. Doar 25% spun că sunt optimişti.

În acelaşi timp, 47% dintre americani afirmă că au redus cheltuielile pentru produse şi servicii esenţiale, precum alimentele şi îngrijirea medicală, iar aproape două treimi spun că au diminuat cheltuielile pentru restaurante, divertisment şi alte achiziţii neesenţiale. Tot mai mulţi reduc şi călătoriile sau utilizarea cardurilor de credit, potrivit News.

Impactul este resimţit în special de gospodăriile cu venituri mici. 60% dintre persoanele care câştigă sub 30.000 de dolari pe an spun că au fost nevoite să reducă cheltuielile cu bunuri esenţiale, comparativ cu 35% dintre cei cu venituri de peste 100.000 de dolari.

În acest context, popularitatea preşedintelui Donald Trump rămâne scăzută. Sondajul indică un nivel de aprobare de 40%, în timp ce 59% dintre respondenţi îşi exprimă dezaprobarea faţă de activitatea sa.

Rezultatele sunt şi mai slabe în ceea ce priveşte economia: 60% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia, doar 38% fiind mulţumiţi de politicile sale.

Nemulţumirea este şi mai pronunţată în privinţa inflaţiei şi a costului vieţii: 68% dintre respondenţi dezaprobă modul în care administraţia gestionează aceste probleme, iar doar 31% îl aprobă pe preşedinte.

Şi politica externă este afectată: 63% dintre americani dezaprobă modul în care Donald Trump gestionează războiul cu Iranul, în timp ce 35% îşi exprimă aprobarea.

Cu toate acestea, opoziţia nu reuşeşte să capitalizeze pe deplin nemulţumirea publică. Partidul Democrat are doar un avantaj de patru puncte procentuale în preferinţele alegătorilor privind controlul Congresului, diferenţă rămasă neschimbată faţă de sondajul din aprilie.

Sondajul evidenţiază şi priorităţile alegătorilor. Democraţii sunt consideraţi mai competenţi în gestionarea costului alimentelor, locuinţelor şi serviciilor medicale, în timp ce republicanii păstrează un avantaj clar în problema imigraţiei şi a securităţii frontierelor.

În ceea ce priveşte conflictul cu Iranul, sprijinul public pentru intervenţia militară americană a scăzut. Astfel, 48% dintre respondenţi consideră că acţiunile militare împotriva Iranului sunt justificate pentru împiedicarea dezvoltării armelor nucleare, faţă de 53% în luna aprilie, în timp ce 50% apreciază că intervenţia nu merită costurile şi riscurile implicate.

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