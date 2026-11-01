 Deportările, prezentate ca spectacol de Halloween. Videoclipurile controversate ale administrației Trump | adevarul.ro
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Video Deportările, prezentate ca spectacol de Halloween. Videoclipurile controversate ale administrației Trump

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Guvernul Trump a publicat, de Halloween, mai multe montaje video violente şi degradante care sărbătoresc expulzarea manu militari a imigranţilor sau urmărirea „inamicilor” Americii.

Poliţia americană a Imigraţiei
Poliţia americană a Imigraţiei Foto: Profimedia

„Halloween fericit”, lansează Poliţia americană a Imigraţiei (ICE) într-un videoclip postat sâmbătă pe X, în care amestecă talmeş-balmeş imagini cu monştri, clovni, dovleci şi imagini de la arestări şi detenţia unor migranţi.

Clipul, care are ca fundal sonor hitul de Halloween „Thriller" al lui Michael Jackson, ia în derâdere arestările, în timp ce regele popului cântă „auzi uşa trântită şi îţi dai seama că nu mai ai unde să fugi, simţi această mână rece ca gheaţa şi te întrebi dacă vei vedea într-o bună zi soarele”, scrie News.

Alte videoclipuri postate de către poliţia  federală (FBI) şi un oficial de la Departamentul Apărării prezintă un Guvern Trump care-i „bântuie pe inamicii Americii” cu rachete şi explozii sau opresc monştri.

Donald Trump şi administraţia sa publică cu regularitate pe reţele de socializare conţinuturi provocatoare, pentru a provoca o reacţie de indignare, sperând să declanşeze un fenomen viral.

Multe dintre aceste conţinuturi care atacă imigranţi fără acte, pe care miliardarul republican a promis să-i expulzeze masiv, au fost denuţate drept degradante şi rasiste de către opoziţie.

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