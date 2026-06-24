Un document cumplit: ONU acuză Israelul de a fi ordonat uciderea deliberată a copiilor palestinieni în Gaza

Un document cumplit despre acte inumane despre care se spune că sunt elementele componente ale unui genocid aflat în curs de execuție cu acordul celor mai înalte instanțe politice și militare ale Israelului.

Puteți accesa aici textul intitulat „A fost distrusă esența copilăriei” în care – citez aici din comunicatul ONU – „Israelul este acuzat de a fi luat la țintă copiii palestinieni din Banda Gaza, denunțând din nou un genocid în curs, dar și crime împotriva umanității și crime de război comise în enclava palestiniană, precum și alte crime de război în Cisiordania. În sptembrie 2025, Comisia internațională de anchetă mandatatăde Consiliul drepturilor omului al ONU ajunsese dja la concluzia că autoritățile și forțele de securitate israeliene comisseră „patru dintre cele cinci acte componente ale genocidului” așa cum sunt ele definite de în Convenția din 1948 privind genocidul.

Anchetatorii independenți ai ONU afirmă acum că „luarea la țintă în mod deliberat a copiilor constituie unul dintre elementele-cheie car permit să fie stabilită intenția de a comite un genocid a forțelor de securitate israeliene de a distruge grupul palestinian din Gaza, parțial sau în întregul său”.

„Dovezile arată că au fost deliberat luați ca țintă și uciși copii palestinieni a declarat Srinivasan Muralidhar, președintele Comisiei de anchetă – și chiar după acordul de încetare a focului din octombrie E adevărat?2025, copii continuă să fie uciși sau grav răniți, iar Israelul în continuare nu ține seama de acordul de încetare a focului...și chiar dacă armele tac și nu mai cad bombe în Gaza și Cisiordania, copiii palestinieni nu se pot face bine de pe o zi pe alta. Distrugerea sănătății lor, a educației și dezvoltării lor este ireversibilă””. Afirmații coroborate de datele publicate de UNICEF care arată că, din momentul în care a fost semnat acordul respectiv, în Gaza au fost uciși peste 260 de copii, adică unul pe zi. Statistică care depășește ceea ce se poate spune prin vorbe și vine în sprijinul acuzațiilor de o gravitate excepțională din Raport:

„...copii palestinieni sunt arestați și închiși în închisori și centre de detenție israeliene unde sunt supuși torturilor și altor forme grave de rele tratamente, fără informații privind localizarea lor exactă...traumele fizice și psihologice grave, traumatismele colective, separația familiilor, handicapurile, deplasările forțate repetate și prăbușire sistemelor educaționale și de sănătate le-au distrus copilăria palestinienilor și vor continua să-i marcheze pe viață în Gaza”...

Concluzia este cu adevărat sinistră: „...luând copiii la țintă, Israelul distruge fundamentele societății palestiniene, slăbește vitalitatea demografică și capacitatea globală a poporului palestinian să -și salvgardeze și să-și exercite dreptul său la determina viitorul său ca națiune”.

Dar acuzațiile, oricât de grave ar fi ele, se lovesc de o realitate la fel de sordidă: nu există, tehnic, practic, în termenii jocului internațional, nici nun fel de mijloc de a penaliza asemenea situații extreme. Asta ar fi trebui să facă ONU, pentru asta s-au creat mecanismele necesare, dar aplicarea lor este legată de eficiența protecției de care dispune un stat și care, cum se vede, anulează total perspectiva intrării unui asemenea caz în aria de competență a Tribunalului internațional de la Haga.

Astea sunt limitele justiție în lumea democratică în care trăim și, de voie-nevoie, chiar că trebuie să aplecăm capul sau, și mai bine, să ne facem că n-am auzit și n-am văzut.

Până când? Tot timpul.