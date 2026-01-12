search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unul din șapte oameni a căzut victimă înșelătoriilor online în 2025. Care sunt principalele canale de atac

0
0
Publicat:

O persoană din şapte a fost victima unei înşelătorii online, în 2025, iar reţelele de socializare au depăşit e-mailul ca principal canal de atac pentru răspândirea mesajelor şi ofertelor false, arată rezultatele unui studiu de specialitate, publicat luni.

Fraudă online FOTO: Shutterstock
Fraudă online FOTO: Shutterstock

Conform cercetării Bitdefender, în timp ce 14% dintre respondenţi au fost victime ale fraudelor online în ultimele 12 luni, alţi 4% nu pot spune cu certitudine dacă au fost sau nu afectaţi.

În acelaşi timp, înşelătoriile bazate pe inteligenţă artificială (AI) reprezintă principala temere a oamenilor, iar 37% dintre cei chestionaţi se declară îngrijoraţi de deepfake-uri şi înşelătorii sofisticate, scrie Agerpres.

Raportul relevă, totodată, că reţelele de socializare au devenit principalul canal prin care se transmit înşelătoriile online (34%), peste e-mail (28%), apeluri telefonice (25%) şi mesaje text (24%).

De asemenea, persoanele cu vârste între 25 şi 34 de ani sunt de peste două ori mai expuse la înşelătorii pe social media (43%), comparativ cu cei peste 55 de ani (20%).

Potrivit sursei citate, peste o treime (37%) dintre respondenţi au afirmat că îşi notează parolele pe hârtie sau în documente nesecurizate, iar 32% folosesc aceeaşi parolă pentru mai multe conturi.

Datele centralizate în cercetare evidenţiază faptul că aproape jumătate (48%) acceptă toate cookie-urile fără a le citi, din dorinţa de a accesa rapid conţinutul, în timp ce în aceeaşi pondere nu folosesc soluţii de securitate pe telefon, deşi peste jumătate efectuează tranzacţii online pe mobil.

Studiul Bitdefender a fost realizat în colaborare cu Censuswide, companie internaţională de cercetare de piaţă, pe un eşantion de 7.000 de utilizatori cu vârste între 16 şi peste 55 de ani, în perioada iunie - septembrie 2025, în Australia, Franţa, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi SUA.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
Accidentare gravă înainte de FCSB – Fenerbahce! A suferit o ruptură musculară și ratează marele meci
fanatik.ro
image
Cum l-au „înfundat” avocații pe Daniel Chițoiu prin cereri de recuzare și sesizări la Inspecția Judiciară. Motivul majorării pedepsei: comportamentul inculpatului
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Lista serviciilor medicale gratuite în 2026. Controalele pe care le poţi face fără să plăteşti, conform CNAS
playtech.ro
image
Secretul dinamoviștilor pentru lupta la titlu. El este jucătorul care îi poate face campioni pe elevii lui Koplic. „Trebuie să tragă puțin de el”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu dă lovitura în România
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Fonduri europene 2026: Se oferă ajutoare financiare cuprinse între 50.000 și 300.000 pentru români
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Certurile neașteptate pe care Regina Elisabeta le avea cu Prințul Philip. A aruncat cu pantofii în el, de nervi!

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!