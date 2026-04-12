O escrocherie în numele Apple face ravagii. Utilizatorii de iPhone, vizați de e-mailuri false privind spațiul iCloud: „Ți-am blocat contul”

O nouă metodă de înșelătorie online ia amploare și vizează utilizatorii iPhone. Tot mai multe persoane reclamă că primesc e-mailuri alarmante în care sunt anunțate că spațiul de stocare iCloud este plin și că toate datele lor riscă să fie șterse dacă nu fac o plată urgentă.

Mesajele par credibile deoarece exploatează o situație reală: notificările oficiale prin care Apple informează utilizatorii că au depășit limita de stocare și că backup-urile sau încărcarea fotografiilor nu mai funcționează. În acest context, escrocii trimit e-mailuri care anunță blocarea contului și ștergerea iminentă a datelor, îndemnând victimele să facă „upgrade” imediat, potrivit The Guardian.

Cum funcționează frauda

De regulă, e-mailurile includ linkuri care promit rezolvarea rapidă a problemei. În realitate, acestea redirecționează utilizatorii către site-uri false, create special pentru a imita platformele oficiale Apple. Odată ajunși acolo, utilizatorii sunt încurajați să introducă date bancare sau informații personale.

În cazul în care aceste date sunt furnizate, escrocii pot face tranzacții frauduloase sau pot vinde informațiile pe piața neagră online.

Mesaje tot mai agresive

Există mai multe variante ale acestei înșelătorii, unele dintre ele extrem de alarmiste. Printre formulările întâlnite se numără:

„Ți-am blocat contul! Fotografiile și videoclipurile tale vor fi șterse”

„Metoda ta de plată a expirat! Serviciul tău cloud a fost dezactivat”

„Plata a eșuat pentru reînnoirea spațiului de stocare”

În unele cazuri, utilizatorii primesc chiar și e-mailuri de tip „avertisment final”, în care li se spune că toate datele vor fi șterse dacă nu acționează imediat.

Organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which? avertizează că această schemă frauduloasă este tot mai răspândită și îi îndeamnă pe utilizatori să fie vigilenți.

Ce trebuie să faci

Specialiștii recomandă ca astfel de mesaje să fie ignorate sau șterse imediat. Utilizatorii nu ar trebui să acceseze linkurile din e-mailuri suspecte și, sub nicio formă, să nu introducă date personale sau bancare.

Pentru verificări, este indicat ca accesul la contul iCloud să fie făcut doar prin aplicațiile oficiale sau site-ul Apple.