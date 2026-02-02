Atenție la SMS-urile care vă anunță să plătiți rovinieta sau vi se va confisca mașina. CNAIR: „Aceste mesaje sunt FALSE!”

Șoferii trebuie să fie atenți la noi tentative de fraudă care circulă în mediul online și care implică plata rovinietei. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a avertizat, luni, că au fost semnalate mesaje false prin care șoferii sunt amenințați că li se va confisca vehiculul dacă nu achită, în termen de 12 ore, o presupusă „taxă de drum restantă”.

„Circulă în această perioadă mesaje înșelătoare care pretind că sunt trimise în numele «Rovinietei» sau al CNAIR și solicită plata urgentă a unei presupuse «taxe de drum restante», sub amenințarea aplicării de amenzi sau chiar a confiscării vehiculului. Aceste mesaje sunt FALSE”, a transmis CNAIR pe pagina de Facebook.

Autoritatea a precizat că nu trimite SMS-uri care conțin linkuri de plată și nu dispune confiscarea vehiculelor. Linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create pentru a fura date personale și informații bancare. CNAIR recomandă șoferilor să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului sau alte informații personale, ci să șteargă mesajul și să blocheze expeditorul.

Pentru informații corecte despre rovinietă și modalitățile de plată, șoferii sunt îndrumați să folosească doar canalele oficiale CNAIR și platformele autorizate.