Infractorii cibernetici folosesc numele OLX România pentru a fura date de pe carduri bancare. Avertismentul DNSC

Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că atacatorii cibernetici creează pagini false, trimit mesaje sau linkuri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale, scrie Mediafax.

„Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță”, arată DNSC.

Specialiștii au câteva recomandări pentru utilizatori

-Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii;

-Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online;

-Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă;

-Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil;

-Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro.