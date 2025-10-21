Video A murit marele maestru american de șah Daniel Naroditsky. Avea doar 29 de ani

Jucătorul american de şah Daniel Naroditsky a murit la vârsta de 29 de ani. Anunţul a fost făcut de Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) şi de clubul său, Charlotte Chess Center. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Vestea tragică a fost dată de familia sa prin intermediul clubului Charlotte Chess Center.

„Este cu mare tristețe că împărtășim trecerea neașteptată a lui Daniel Naroditsky. Daniel a fost un jucător talentat, comentator și educator, dar și un membru prețuit al comunității de șah, admirat de fani și jucători din întreaga lume”, se arată în comunicatul clubului.

Federațiile americane și internaționale de șah i-au adus omagii, iar numărul doi mondial, Hikaru Nakamura, a declarat că este „devastat” de veste.

Naroditsky a început să joace șah la vârsta de șase ani, fiind introdus în joc de fratele său. A câștigat Campionatul Mondial de Șah pentru băieți sub 12 ani în 2007 și a devenit unul dintre cei mai tineri autori de cărți de șah la 14 ani. În 2013, a câștigat Campionatul Juniorilor din SUA și a obținut titlul de mare maestru.

Pe lângă cariera competițională, Naroditsky a fost un popular creator de conținut online. Canalul său de YouTube avea aproape 500.000 de abonați, iar pe Twitch era urmărit de peste 340.000 de persoane. În 2022, New York Times l-a numit „noul său columnist de șah”.

Naroditsky era cunoscut pentru pasiunea și cunoștințele sale despre șah, pe care le împărtășea prin antrenamente, comentarii și tutoriale online.