A murit Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute feministe din lume. A lucrat sub acoperire la Playboy pentru a dezvălui cum erau tratate femeile

Gloria Steinem, una dintre femeile care au contribuit decisiv la dezvoltarea mișcării feministe moderne, a murit la 92 de ani. Jurnalista americană a devenit cunoscută după ce a lucrat sub acoperire într-un club Playboy, experiență pe care a transformat-o într-o anchetă despre condițiile în care erau tratate femeile.

A murit Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute feministe din lume Foto: Foto: Getty Images

Gloria Steinem a murit miercuri, 2 septembrie, la locuința sa din New York. Anunțul a fost făcut de fundația sa, care a precizat că activista a murit înconjurată de oameni dragi. Cauza morții nu a fost făcută publică, potrivit nypost.

„Gloria a avut darul de a-i asculta pe ceilalți și de a-i face să se simtă văzuți și auziți”, a transmis fundația. Potrivit mesajului, Steinem a continuat să lucreze pentru egalitate până la sfârșitul vieții.

A devenit jurnalistă și a lucrat sub acoperire la Playboy

Născută pe 25 martie 1934, în Toledo, Ohio, Gloria Steinem și-a petrecut o parte din copilărie călătorind prin Statele Unite alături de tatăl său, un comerciant ambulant. După divorțul părinților, s-a întors în orașul natal împreună cu mama sa.

Și-a început cariera ca jurnalistă și a devenit cunoscută la nivel național în 1963, după ce a lucrat sub acoperire ca iepuraș Playboy. Experiența i-a permis să documenteze condițiile de muncă și modul în care erau tratate femeile angajate în cluburile Playboy.

Articolul rezultat, „A Bunny's Tale”, a contribuit la consacrarea sa ca jurnalistă și a devenit unul dintre materialele sale cele mai cunoscute.

În anii '60 și '70, Steinem s-a implicat tot mai mult în mișcarea pentru drepturile femeilor, devenind una dintre figurile centrale ale celui de-al doilea val al feminismului american.

A cofondat revista „Ms.”

Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale a fost revista „Ms.”, pe care a cofondat-o la începutul anilor '70. Publicația a devenit o platformă importantă pentru dezbateri despre egalitatea dintre femei și bărbați, dreptul la avort, discriminarea la locul de muncă și hărțuirea sexuală.

Steinem a contribuit și la înființarea National Women's Political Caucus, organizație care a încercat să crească numărul femeilor implicate în politică și să le ofere o voce mai puternică în instituțiile statului.

De-a lungul carierei, ea a susținut drepturile reproductive, egalitatea salarială, combaterea violenței domestice și creșterea reprezentării femeilor în politică și în mass-media.

Steinem a continuat să participe la marșuri, mitinguri și evenimente publice și să vorbească despre drepturile femeilor chiar și la vârste înaintate. A devenit una dintre cele mai recognoscibile figuri ale feminismului american, fiind prezentă inclusiv în documentare, filme și seriale despre istoria mișcării feministe.

Viața sa a fost prezentată în filmul „The Glorias”, inspirat din autobiografia sa „My Life on the Road”, iar Rose Byrne a interpretat-o în serialul „Mrs. America”.

În 2013, Gloria Steinem a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea președintelui american Barack Obama, una dintre cele mai importante distincții civile din Statele Unite.

Steinem a fost diagnosticată cu cancer de sân în 1986, la vârsta de 52 de ani, și a fost ulterior declarată vindecată după operație. În 1994, a fost diagnosticată cu nevralgie de trigemen, o afecțiune neurologică dureroasă.

Gloria Steinem s-a căsătorit abia la vârsta de 66 de ani, în 2000, cu omul de afaceri și activistul de mediu David Bale, tatăl actorului Christian Bale. David Bale a murit în 2003.