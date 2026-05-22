Proiectul de la Doicești, una dintre cele mai importante inițiative energetice strategice ale României și un pilon al parteneriatului cu Statele Unite în domeniul nuclear civil, a devenit în ultimele zile un nou front de tensiune politică la vârf, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că a notificat Ambasada SUA privind intenția de reevaluare. Decizia a declanșat reacții în lanț: liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut date actualizate de la Nuclearelectrica, în timp ce vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan au criticat ferm ideea abandonării investiției, invocând miza strategică și geopolitică a proiectului.

În acest context, experți consultați de „Adevărul” avertizează că disputa internă riscă să depășească zona politică și să genereze efecte directe asupra relației România–SUA și asupra securității energetice a țării.

Cristian Pârvulescu: "Dacă scandalul se amplifică, vor fi afectate relațiile cu SUA"

Analistul politic Cristian Pârvulescu a explicat pentru „Adevărul” că există riscul ca această dispută să se transforme dintr-o temă de politică internă într-una de politică externă, cu posibile costuri diplomatice pentru România.

„Există acest risc, ca o problemă de politică internă să fie transformată într-o problemă de politică externă. Momentul în care apare această problemă este gestionabil, pentru că este o confruntare PNL – PSD: premierul Ilie Bolojan spune că este un conflict politic, în timp ce se știe că Washingtonul a abandonat un proiect asemănător în Utah”, a explicat analistul politic pentru „Adevărul”.

Acesta a adăugat că momentul în care a apărut acest conflict este extrem de important în relațiile externe: „Unii spun că se vor distruge parteneriatele cu SUA, alții că afectează vizita delegației Trump. Cert este că există riscul de a transfera această problemă de politică internă în politica externă. Acuzele sunt evidente.

PSD a încercat prin proiectul Doicești să cumpere bunăvoința americanilor. Dacă scandalul se amplifică, vor fi afectate relațiile cu SUA. Va fi speculat acest conflict. Riscul este să fie folosit de politicienii americani”.

Lucian Rusu: SMR de la Doicești este cel mai scump dintre toate de acest fel

Expertul în energie nucleară Lucian Rusu, fost președinte al ROMATOM și actual director general adjunct al Walter Tosto, a explicat pentru „Adevărul” că proiectul SMR este foarte bun pentru localitățile mici, pentru că pot da oamenilor căldură și energie, cu o singură condiție, să fie ieftin.

„SMR sunt foarte bune, cu condiția să fie ieftine. Sistemul de la Doicești este cel mai scump. Aș întreba Nuclearelectrica câte tipuri de astfel de reactoare mici a căutat în lume? Și de ce l-a ales pe acesta”, a declarat Lucian Rusu pentru „Adevărul”.

Comparând proiectul de la Doicești cu eșecul de la Roșia Montana, specialistul a spus că acest SMR „este o joacă pe bursă”.

„Repet, SMR este bun dacă este implementat mai ales în localitățile mici. Dar ăsta este cel mai scump, iar firma americană s-a retras din proiect. Pentru că n-ai cui să vinzi energie la un preț așa de mare, n-ai cum să vinzi energie la prețul ăla.

Plus că nu e testat, nu e verificat.

Ar mai putea fi o problemă legată de amplasament, pentru că s-a scris că acolo, la Doicești, ar exista niște pungi de gaze și nu poți ampasa un reactor pe pungi de gaze”, a explicat Rusu pentru „Adevărul”.

Chisăliță: La Doicești este necesară transparentizarea lucrurilor

La rândul său, expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat pentru „Adevărul” că tehnologia SMR la modul general este foarte bună și reprezintă viitorul energiei mondiale din perspectiva energiei termice.

„Este singura tehnologie care poate acoperi necesarul de energie termică din zonele aglomerate din urban, în lipsa cărbunelui.

Din punct de vedere al costurilor, la o durată de funcționare de 6.000 de ore pe an, cu 462 Mwh, am ajunge la 86,6 euro/Mwh estimat, ceea ce înseamnă că se încadrează în prețurile la nivel mondial. Am văzut în diverse studii că pentru SMR comerciale costul este de 90 – 140 euro/MWh, iar SMR-urile mai avansate au costuri de 75-80 euro/Mwh, în timp ce costurile pentru centralele nucleare mari sunt de 60-100 euro/Mwh. Deci, la nivelul costurilor, SMR de la Doicești se încadrează costurilor la nivel mondial”, a explicat Chisăliță pentru „Adevărul”.

„Dincolo de disputele politice, SMR sunt bune și vor fi extrem de importante în următorii 20-30 de ani pentru societățile dezvoltate. Însă la Doicești este necesară transparentizarea lucrurilor. Să știm care au fost costurile, cât a costat terenul și alte chestiuni asemănătoare”, a punctat expertul.

Întrebat dacă este adevărat că la Doicești sunt pungi de gaze, expertul în energie a răspuns afirmativ.

„Am fost expert acolo, sunt pungi de gaze la Doicești, dar se pot înlătura. Au fost și la Feldioara și au fost îndepărtate în anii 70”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Dogioiu: partenerul american a anunţat că sunt o serie de probleme

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu s-a pus problema opririi acestui program și că proiectul se află inclusiv în analiza părţii americane în urma unei discuţii din 17 martie, când premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg.

Nuclearelectrica: România este membru cu drepturi depline al Alianței Industriale Europene pentru reactoare modulare mici (SMR)

„Nu s-a pus problema opririi acestui proiect. Premierul Ilie Bolojan nicidecum nu a anunţat nici în discuţia cu domnul ambasador, nici în public că proiectul este oprit. A anunţat partenerul american că sunt o serie de probleme, pe care le-aţi auzit şi de la domnia sa în ultimele zile, şi că ar fi necesară o analizare a acestui proiect. Ca să îl citez: ‘Dacă este un proiect fezabil, el trebuie ţinut şi mers mai departe. Dacă nu e fezabil, e mai corect să spui aşa: acestea sunt problemele. Aşa se respectă partenerii între ei'”, a afirmat Dogioiu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că „nu există nicio intenţie şi nicio acţiune” care să pună în pericol parteneriatul strategic româno-american. Totodată, a adăugat că un parteneriat se bazează „pe loialitate între părţi, pe adevăr” şi pe schimb de informaţii.

„Având în vedere că s-au constatat deficienţe – nu de intenţie, ci de derulare a programului SMR – în luna martie a anului curent, la prima întâlnire a domnului prim-ministru Ilie Bolojan cu noul ambasador al SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg, a fost adusă în discuţie această chestiune, în care premierul Ilie Bolojan i-a prezentat partenerului american care sunt problemele majore ale acestui proiect”, a spus Dogioiu.

Ea a menţionat că aceste probleme ţin de faptul că, până în prezent, a fost realizat „doar” un studiu de fezabilitate, document care atrage atenţia asupra unor “riscuri” şi “probleme majore” de fezabilitate ale proiectului.

„Există o problemă cu solvabilitatea partenerului american NuScale, cunoscută în SUA. Există o problemă cu amplasamentul acestui teren pe care ar urma să fie realizat obiectivul şi care este în vecinătatea unui teren care are o pungă de gaze – discutabil cât de mică sau cât de mare, dar ea există, iar noi vorbim de reactoare nucleare”, a explicat Dogioiu.

Mărul discordiei în politica românească

Amintim că premierul Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării fezabilitatea proiectului SMR de la Doicești, invocând atât costurile deja angajate, cât și investițiile suplimentare necesare pentru finalizarea acestuia. El a arătat că „avem un teren achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate”, dar a subliniat că proiectul ar mai necesita „câteva miliarde de euro”, bani care nu sunt disponibili în prezent. În plus, premierul a atras atenția că analiza economică indică un posibil preț de producție al energiei „mai mare decât cel de piață”, ceea ce ridică semne de întrebare privind rentabilitatea investiției. În acest context, Bolojan a explicat și decizia de a informa partea americană, considerând-o un gest de responsabilitate în relația bilaterală: „Mie mi s-a părut responsabil că, dacă-ți respecți partenerii, să-i informezi, așa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite”, adăugând că un proiect cu probleme de fezabilitate „nu ar trebui promovat ca certitudine pe agenda bilaterală”, pentru că poate afecta încrederea dintre parteneri.

În replică, Bogdan Ivan a susținut că proiectul de la Doicești trebuie privit prin prisma relației strategice România–SUA și a securității energetice, afirmând că împreună cu Cernavodă reprezintă „un singur domeniu clar și palpabil care leagă România de SUA în energie”. El a criticat ideea de blocare a investiției, spunând că „premierul demis vrea să blocheze și acest singur cap de pod pe care da, puteam construi împreună”, avertizând că România riscă să piardă o oportunitate strategică. Ivan a respins reducerea proiectului la o analiză strict financiară, subliniind că „un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”, cu un „factor de capacitate de peste 95%, constant”. Totodată, el a precizat că proiectul a fost deja validat internațional, fiind „auditat, inclusiv de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică prin misiuni succesive care au validat și amplasamentul și tehnologia”. În viziunea sa, decizia privind Doicești depășește logica economică pe termen scurt și ține de poziționarea strategică a României, afirmând că „România poate aștepta din nou sau poate lua leadership-ul în producția de energie nucleară”.

Proiect strategic în parteneriat cu SUA

Proiectul de la Doicești reprezintă inițiativa României de a construi prima centrală nucleară bazată pe reactoare modulare mici (SMR) din țară, fiind un pilon al parteneriatului strategic pe energie dintre România și Statele Unite ale Americii.

Autoritățile au estimat că proiectul ar putea genera aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării, incluzând 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în faza de construcție și 2.300 în producția și asamblarea componentelor, la care s-ar adăuga dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.

În documentele de prezentare ale proiectului, SMR de la Doicești este descris ca o inițiativă prin care „România își propune să se poziționeze pe harta internațională a industriei nucleare, prin dezvoltarea lanțului de aprovizionare și transfer de know-how, într-un context global în care reactoarele modulare sunt promovate ca soluții pentru tranziția energetică și securitatea energetic”.

Demarat în 2022 și cu studiile de fezabilitate efectuate în anii 2023 și 2025, proiectul se află în faza de implementare pregătitoare, după ce în februarie 2026 a fost luată decizia finală de investiție.

Începerea lucrărilor pe amplasament este estimată după 2027, în funcție de finanțare și contractare, urmând ca operarea efectivă să fie posibilă în 2033 – 2034.