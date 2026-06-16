Operațiune masivă a FBI: Drone explozive și lunetiști la Casa Albă. Ce ascundea complotul de la gala UFC

FBI transmite că a dejucat un complot care viza gala UFC desfășurată duminică, 14 iunie, la Casa Albă și a reținut mai mulți suspecți. Potrivit documentelor publicate marți, planul includea atacarea unor clădiri din apropiere cu drone încărcate cu explozibili.

BBC scrie că un suspect a fost arestat săptămâna trecută în Ohio, după ce anchetatorii au obținut acces la mesaje criptate schimbate cu alți presupuși membri ai grupării. Acesta a fost acuzat de conspirație împotriva Statelor Unite și tentativă de omor asupra unui agent federal.

„Atacurile planificate au fost oprite la timp”, a transmis Kash Patel, directorul FBI, pe rețelele sociale, referindu-se la operațiunea desfășurată în mai multe state.

Potrivit CBS News, cinci persoane se află în custodie.

Potrivit anchetatorilor, gruparea plănuia să provoace panică la gala UFC de la Casa Albă folosind drone cu explozibili, pentru a dirija mulțimea spre lunetiști, după care un al doilea grup urma să atace porțile complexului.

Complotul a fost descoperit după ce mama unui tânăr de 19 ani a alertat autoritățile în legătură cu achizițiile sale de arme și legăturile cu un grup extremist anti-guvernamental, care ar fi vrut să declanșeze o revoltă prin atacarea unor politicieni și persoane influente.

În timpul unui interviu cu FBI, pe 11 iunie, Proper a recunoscut că a participat la planificarea atacului și a declarat că membrii grupului au început să comunice în martie 2026 printr-un grup de TikTok numit „Avangarda Vechiului”.

Ulterior, o parte dintre discuții s-au mutat pe aplicația criptată Signal, unde ar fi fost elaborate planurile pentru atac.

Serviciul Secret a confirmat că a colaborat cu FBI în anchetă. Donald Trump a declarat că nu fusese informat despre complot, în timp ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a spus că autoritățile au făcut public cazul din cauza gravității amenințării.

Presupusul atac viza gala UFC organizată la Casa Albă cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea SUA și vine pe fondul altor incidente recente de securitate din apropierea reședinței prezidențiale.