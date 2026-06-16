search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Operațiune masivă a FBI: Drone explozive și lunetiști la Casa Albă. Ce ascundea complotul de la gala UFC

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

FBI transmite că a dejucat un complot care viza gala UFC desfășurată duminică, 14 iunie, la Casa Albă și a reținut mai mulți suspecți. Potrivit documentelor publicate marți, planul includea atacarea unor clădiri din apropiere cu drone încărcate cu explozibili.

Donald Trump și Dana White, președintele UFC/FOTO: Casa Albă
Donald Trump și Dana White, președintele UFC/FOTO: Casa Albă

BBC scrie că un suspect a fost arestat săptămâna trecută în Ohio, după ce anchetatorii au obținut acces la mesaje criptate schimbate cu alți presupuși membri ai grupării. Acesta a fost acuzat de conspirație împotriva Statelor Unite și tentativă de omor asupra unui agent federal.

„Atacurile planificate au fost oprite la timp”, a transmis Kash Patel, directorul FBI, pe rețelele sociale, referindu-se la operațiunea desfășurată în mai multe state.

Potrivit CBS News, cinci persoane se află în custodie.

Potrivit anchetatorilor, gruparea plănuia să provoace panică la gala UFC de la Casa Albă folosind drone cu explozibili, pentru a dirija mulțimea spre lunetiști, după care un al doilea grup urma să atace porțile complexului.

Complotul a fost descoperit după ce mama unui tânăr de 19 ani a alertat autoritățile în legătură cu achizițiile sale de arme și legăturile cu un grup extremist anti-guvernamental, care ar fi vrut să declanșeze o revoltă prin atacarea unor politicieni și persoane influente.

În timpul unui interviu cu FBI, pe 11 iunie, Proper a recunoscut că a participat la planificarea atacului și a declarat că membrii grupului au început să comunice în martie 2026 printr-un grup de TikTok numit „Avangarda Vechiului”.

Ulterior, o parte dintre discuții s-au mutat pe aplicația criptată Signal, unde ar fi fost elaborate planurile pentru atac.

Serviciul Secret a confirmat că a colaborat cu FBI în anchetă. Donald Trump a declarat că nu fusese informat despre complot, în timp ce vicepreședintele SUA, JD Vance, a spus că autoritățile au făcut public cazul din cauza gravității amenințării.

Presupusul atac viza gala UFC organizată la Casa Albă cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea SUA și vine pe fondul altor incidente recente de securitate din apropierea reședinței prezidențiale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
mediafax.ro
image
Dat afară de Pancu de la Rapid, a semnat imediat cu o rivală din SuperLiga!
fanatik.ro
image
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante de premier se vehiculează
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Partidul care va decide dacă Guvernul Veştea e votat sau nu. Analist: Acum, îşi menţine căile libere
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Piscine București 2026. Cât costă intrarea la Therme, Divertiland, Lagoon Park și alte locații populare. Tarife actualizate
playtech.ro
image
Atenție, Craiova! Cine este fotbalistul de Champions League plătit cu 700.000 de euro pe an care joacă la ML Vitebsk
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Cum a fost surprinsă Emma Răducanu cu noul ei iubit: ”Erau o mulțime de oameni în jur”. Cu câți ani e mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Mihai Trăistariu și Dan Negru au în garaj mașini de peste 100.000 de euro: „Decapotabilele sunt și de fițe”. Cât costă benzina?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Trump, lovitură pentru Putin. S-a înțeles deja cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”
click.ro
image
Ce mânca Lidia Buble în copilărie. Cu ce preparat a așteptat-o mama sa acasă la Deva. „Îmi era așa de dor”
click.ro
image
Horoscop miercuri, 17 iunie. Scorpionul poate simți tensiuni în relație, iar Berbecul se confruntă cu o o provocare profesională
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce are de lămurit Cristi Pitulice cu Papadopol? Ioana Ginghină, revoltată: „Vrea să aibă o discuție cu Alexandru”
image
Elena Udrea, noi dezvăluiri despre relația cu Adrian Alexandrov. Ce s-a întâmplat în timpul detenției sale? „Să treci prin așa o încercare...”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?